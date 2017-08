Syrische Armee verdrängte IS aus letzter Hochburg in Homs

Und glaubt wer,dass in Syrien Frieden einkehrt, wenn der IS

bezwungen ist.

Ja da werden wieder irgendwelche Rebellengruppen auftauchen,

denn die USA wollen den Krieg in Syrien trotz aller Dementi

am Köcheln halten. Hintergrund, Saudis, Israel gegen Iran/Russland, die den Assad-Staat stützen.