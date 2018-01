Syrien: Türkei marschierte in Kurdengebiet ein

ANKARA/DAMASKUS. Die "Operation Olivenzweig" schafft zusätzliches Konfliktpotenzial in der Region.

Seit Samstag ist die türkische Armee auf dem Vormarsch in das von Kurden kontrollierte Gebiet in Syrien. Bild: APA/AFP

Die vom Bürgerkrieg bisher verschonte Kurdenregion Afrin im äußersten Nordwesten Syriens ist für ihre herrlichen Olivenhaine und ihr fantastisches Olivenöl im Nahen Osten bekannt. Wohl deshalb gab die türkische Armeeführung ihrer am Wochenende gestarteten Armeeoffensive den zynischen Codenamen "Operation Olivenzweig". "Schritt für Schritt", verkündete Staatschef Recep Tayyip Erdogan vollmundig, werde man den "Terror-Korridor", den die syrisch-kurdischen Volksverteidigungsmilizen (YPG) an der türkischen Grenze errichtet hätten, zerstören und erst an der Grenze zum Irak haltmachen.

Das sind fast 600 Kilometer, von denen knapp 400 von der YPG kontrolliert werde. Eine Übernahme dieses "Korridors" durch die türkische Armee ist allenfalls im schmalen Afrin möglich. Der gleichnamige "Kurdenkanton" hat nicht die gleiche strategische Bedeutung wie die weiter östlich liegenden "Kantone" Kobane und Cizre, wo sich neben großen Öl-und Gasfeldern und dem fruchtbaren Ackerland in der Euphrat-Ebene auch mehrere Stützpunkte der US-Armee befinden.

Diese sollen in absehbarer Zeit nicht aufgegeben werden. Gemeinsam mit der YPG, betonte US-Außenminister Rex Tillerson erst vergangene Woche, werde man auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die türkisch-syrische Grenze nicht überschreitet – was diese mit der Duldung Ankaras mindestens drei Jahre lang tat.

Ausdrücklich ermahnt

Im Kanton Afrin sind dagegen keine US-Truppen stationiert. Ein militärisches Engagement sei daher nicht möglich, erklärte ein US-Militärsprecher, der die türkische Armee jedoch ausdrücklich ermahnte, sich bei ihren militärischen Anstrengungen auf den IS zu beschränken.

Im Gegensatz zur US-Armee hatte Russland im Kanton Afrin rund 100 Militärpolizisten stationiert. Sie galten als Hindernis für einen Einmarsch, weshalb Generalstabschef Hulusu Akar und Geheimdienstchef Hakan Fidan am Donnerstag nach Moskau gereist waren, um einen Abzug der Polizisten zu erwirken. Dieser erfolgte Samstagvormittag, kurz vor Beginn der "Operation Olivenzweig".

Video: Der ORF-Korrespondent Jörg Winter berichtet aus Istanbul, dass die USA eine große Mitverantwortung am Einrücken der türkischen Truppen in Syrien tragen.

Kein Zufall

Dass nahezu zeitgleich, etwa 100 Kilometer weiter südlich, syrische Regierungstruppen die bis dahin von Kaida-nahen Rebellen gehaltene Militärbasis Abu Duhur zurückeroberten, war ebenfalls kein Zufall. Der Vorstoß, da sind sich Landeskenner sicher, erfolgte nach Absprache zwischen Türken und Russen, für die ein riesiger Luftwaffenstützpunkt im Norden Syriens einen weitaus größeren strategischen Wert hat als die pittoresken Olivenhaine von Afrin.

Verlierer im geostrategischen Schachspiel im Norden Syriens sind wieder einmal die Kurden, deren Autonomiebestrebungen nicht nur im Nahen Osten, sondern auch bei den Supermächten auf Skepsis oder Ablehnung stoßen. Diese bittere Erfahrung hatten die Barzani-Kurden im Irak erst vor drei Monaten gemacht. Die YPG-Kurden können sich dagegen damit trösten, den größten Teil ihres Autonomiegebietes vorerst für sich behalten zu können; zumindest so lange, wie dort US-Truppen stationiert sind.

