Syrien: Massenhinrichtungen in Gefängnis mit bis zu 13.000 Toten

Wer kann Frieden und ein Ende der Massenhinrichtungen und Misshandlungen in Syrien stoppen?



Welche beiden Kräfte die Situation in Syrien am meisten beeinflussen, es sind ohne Zweifel Russland und die Türkei und nicht das Amiland!



In Russland ist es die Orthodoxie und in der Türkei der Islam, welcher den Staat beherrscht, beide sind diametral unterschiedlich zu bewerten.



Bei dieser Einigkeit übernimmt selbst verständlich Russland, aufgrund seiner Größe und Handlungsfähigkeit im Wirtschafts- und Militärbereich, die Führung!



Es darf dabei der Türkische Stolz und die Würde des Iranischen Volkes nicht beleidigt werden. Russland geht gerade in diesen Punkt sehr sorgsam und mit viel Respekt mit seinen Bündnispartnern um.



Russland hat immer noch Trümpfe in der Hand und auch im Gegensatz zur Türkei bereits viele innen- wie außenpolitische Probleme gelöst und daran lernt der türkische Pascha so einiges.



Ergo dessen kann nur Putin dieses Desaster beenden!