Stichwahl in Kolumbien entscheidet über Frieden

BOGOTA. Der rechte Duque lag in der ersten Wahlrunde vorn.

Iván Duque kam auf 39,1 Prozent. Bild: APA/AFP/LUIS ACOSTA

In Kolumbien hat der rechtsgerichtete Kandidat Iván Duque die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. Duque kam auf 39,1 Prozent der Stimmen und muss somit am 17. Juni in eine Stichwahl gegen den linksgerichteten Kandidaten Gustavo Petro, der mit 25 Prozent auf Platz zwei landete. Die Entscheidung wird spannend, denn sie entscheidet letztendlich die Zukunft des Friedensvertrags mit der FARC-Guerilla.

Der 41-jährige Duque von der ultrarechten Partei Demokratisches Zentrum hatte angekündigt, das Friedensabkommen von 2016 mit der FARC-Guerilla zu überarbeiten. Die Friedensgespräche mit den noch nicht entwaffneten ELN-Rebellen lehnt er ab. Der 58-jährige Petro von der Bewegung Menschliches Kolumbien dagegen unterstützt das Abkommen und will einen ähnlichen Pakt mit der ELN schließen. Petros Erfolg ist eine Überraschung. Mit ihm steht erstmals ein Linkskandidat und Ex-Guerillakämpfer in einer Stichwahl.

