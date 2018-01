Steve Bannon: Vom Strippenzieher im Weißen Haus zur Persona non grata

Donald Trumps früherer Chefstratege musste das Internetportal "Breitbart News" verlassen

Steve Bannon (re.) war in der Schlussphase des Wahlkampfs von Donald Trump zum Kampagnenchef ernannt worden, jetzt ist er Privatier. Bild: Reuters

Das demütigende Ende des vom "Time"-Magazin zum "zweitmächtigsten Mann der Welt" gehypten Vordenkers des Trumpismus kam in drei knappen Absätzen. Die rechte Propaganda-Plattform teilte darin mit, "Steve Bannon und Breitbart-News-Chef Larry Solov arbeiten an einem reibungslosen Übergang".

Dem Vernehmen nach hatte Bannons Mentorin und Breitbart-Anteilseignerin Rebekah Mercer den Stecker gezogen, nachdem sich das Aus für den früheren Chefstrategen von Donald Trump in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte. Am Fuße der Treppe, die zu den Gemächern Bannons in der "Breitbart Embassy" führt, baumelte ein Absperrseil. Daran hing ein rotes Schild mit der Aufschrift "STOP".

Auf der oberen Etage des Backsteinhauses brütete der wegen seiner Illoyalität zu Trump in Ungnade gefallene Polit-Provokateur über seine eigene Zukunft nach.

Die Fehlkalkulation Bannons bei den Senatswahlen in Alabama, wo er mit dem umstrittenen Roy Moore Schiffbruch erlitt, stieß dem Präsidenten bereits sauer auf. Dass der rechte Revoluzzer, dessen Markenzeichen zwei übereinander getragene Hemden unter olivgrüner Tarnjacke und ein Dreitage-Bart sind, sich dann als eine der Hauptquellen von Michael Wolffs Enthüllungs-Buch "Fire and Fury" entpuppte, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Kritik an Trumps Kindern

Bannon, so Verbündete und Ex-Kollegen im Weißen Haus, überschritt im Übermut Grenzen, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Allen voran mit seinen Angriffen auf Donald Trump Junior, dessen Treffen mit russischen Emissären während des Wahlkampfes er in dem Buch als "möglichen Verrat" bezeichnet hatte.

Bannon wagte es, Ivanka, die Lieblingstochter des Präsidenten, als "dumm wie ein Backstein" zu charakterisieren. Völlig außer sich war Trump auch über die Anspielungen im Buch, selbst nicht viel mehr als ein nützlicher Idiot Bannons zu sein, der kurz davor stehe, "den Verstand zu verlieren".

Als das Buch auf den Markt kam, brach Trump mit seinem früheren Intimus. "Bannon hat nichts mit meiner Präsidentschaft zu tun", ließ er über das Pressebüro des Weißen Hauses ausrichten. In Tweets denunzierte er Bannon wegen seines Auftretens als "sloppy Steve" (schlampiger Steve).

Der tobende Präsident stellte seine Gefolgsleute vor die Wahl – er oder ich. Der Druck mündete am Sonntag in einem Kotau des dickköpfigen Bannon. Er habe nicht Donald Jr. des Verrats bezichtigen wollen, sondern Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort, versicherte er. Es hat ihm aber nichts mehr gebracht.

Dämpfer für Trump

Die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump hat vor Gericht einen Rückschlag erlitten. Ein Schutzprogramm für junge Migranten, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, darf nicht wie von Trump gewünscht beendet werden, urteilte ein Gericht gestern in San Francisco. Bis zur Beilegung des Rechtsstreites müsse das so genannte „Daca“-Dekret weiter gelten, so der Richter.

Die US-Regierung hatte im September 2017 angekündigt, das Schutzprogramm auslaufen zu lassen. Das Dekret bewahrt fast 700.000 junge Einwanderer vor einer Ausweisung. Es ermöglicht ihnen, zu arbeiten oder eine Universität zu besuchen.

