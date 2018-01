"State of the Uniom": Peinlicher Fehler auf Einladung zu Trumps Rede

US-Präsident Donald Trump erntet Spott über Tippfehler "State of the Uniom". Bild: JONATHAN ERNST (Reuters)

Der Spott ließ nicht lange auf sich warten: "Sieht aus, als wäre Betsy de Vos zuständig für die Rechtschreibkontrolle", erklärte der demokratische Abgeordnete Raul Grijalva im Kurzbotschaftendienst Twitter mit Verweis auf die US-Bildungsministerin. Auch der republikanische Senator Marco Rubio erklärte auf Twitter, er freue sich auf die "morgige State of the Uniom".

Looking forward to tomorrow’s State of the Uniom. pic.twitter.com/xdBUU3Pvo5