Staatsbürgerschaftfür Pariser Retter

PARIS. Nach der spektakulären Rettung eines Kindes in Paris feiert Frankreich einen Flüchtling aus Mali. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte dem 22-jährigen Mamoudou Gassama bei einem Empfang im Elysee-Palast sogar die Staatsbürgerschaft zu. "Alle Papiere werden in Ordnung gebracht", versprach Macron dem jungen Mann, der bisher ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich gelebt hatte. Zudem soll der "Held von Paris", wie er inzwischen in Sozialen Netzwerken genannt wird, in die Feuerwehr aufgenommen werden.

Der Flüchtling hatte einen vierjährigen Buben am Wochenende mit einer waghalsigen Kletteraktion gerettet. Das Kind hing im vierten Stock an einer Balkonbrüstung und drohte in die Tiefe zu stürzen. Passanten filmten, wie sich der junge Malier an der Fassade des Gebäudes von Balkon zu Balkon nach oben hangelte, bis er das Kind in Sicherheit bringen konnte.

