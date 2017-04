Spannungen wegen Syrien-Konflikt

WASHINGTON. Mitten in Zeiten wachsender Spannungen im Syrien-Konflikt kommt US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch in Moskau mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen.

Rex Tillerson Bild: MAXIM SHEMETOV (Reuters)

Kurz vor dem Treffen hat sich der Ton zwischen Russland und den USA verschärft. Am Dienstag sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis, er könne "nicht sagen", ob Moskau in den umstrittenen Giftgas-Angriff involviert gewesen sei.

Die USA und ihre wichtigsten Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine politische Lösung des Syrien-Kriegs bewegen. Sie verlangen von Moskau aber den Bruch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Russland ist der wichtigste Verbündete Assads.

Tillerson kommt als erstes Mitglied der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump nach Moskau. Absehbar wird auch Präsident Wladimir Putin den Amerikaner empfangen, den er noch aus Tillersons Zeit als Chef des Ölkonzerns ExxonMobil kennt. Bei Tillersons Gesprächen soll es auch um die Ukraine, Nordkorea und andere internationale Konflikte gehen. Tillerson war am Dienstagnachmittag in Moskau eingetroffen.

80 Menschen starben bei Giftgaseinsatz

Vor allem die jüngsten Ereignisse im Bürgerkriegsland Syrien dürften die Gespräche dominieren. Beim mutmaßlichen Einsatz von Giftgas in der syrischen Provinz Idlib waren vergangene Woche mehr als 80 Menschen getötet worden. Die syrische Regierung bestreitet, dafür verantwortlich zu sein. Trump gab Assad die Schuld und hatte als Vergeltung einen syrischen Luftwaffenstützpunkt angreifen lassen.

Mattis richtete am Dienstag eine Warnung an das Assad-Regime. Das Land werde "einen sehr hohen Preis" für einen weiteren Einsatz von Chemiewaffen zahlen müssen, so der US-Verteidigungsminister. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Mark Toner, sagte, im Falle eines erneuten Giftgaseinsatzes behielten sich die USA das Recht einer erneuten Reaktion vor.

Schwierigste Zeit seit dem kalten Krieg

Das russische Außenministerium hatte vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen gewarnt, sollten die sich häufenden Probleme nicht gelöst werden: "Es ist offensichtlich, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen die schwierigste Zeit seit dem Ende des Kalten Krieges durchleben."

Kremlchef Putin warf indes den Assad-Gegnern vor, der Regierung in Damaskus den Einsatz chemischer Kampfstoffe unterschieben zu wollen. Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums hatte die syrische Luftwaffe bei dem Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt eine Chemiewaffenfabrik getroffen.

"Wir haben Informationen aus unterschiedlichen Quellen, dass weitere Provokationen - ich kann sie nicht anders nennen - vorbereitet werden", sagte Putin. Unter anderem gebe es Pläne, in Vororten von Damaskus Substanzen abzuwerfen und die syrische Regierung zu beschuldigen, sagte er. Putin fordert auch, eine Untersuchung durch die UNO.

Der UNO-Sicherheitsrat wird sich am Mittwoch ebenfalls mit Syrien befassen. Dort soll nach Angaben aus US-Diplomatenkreisen über die von Frankreich und Großbritannien eingebrachte Resolution, in der die Untersuchung des Giftgasangriffs gefordert wird, abgestimmt werden. In der vergangenen Woche scheiterte das Vorhaben an der Blockade Russlands.

Im italienischen Lucca hatten die G7-Außenminister bei einem Treffen am Dienstag die russische Regierung zur Kooperation aufgefordert. Die Außenminister verzichteten jedoch auf Druckmittel wie neue Sanktionen. Russland müsse sich entscheiden, ob es sich mit den USA und ihren Alliierten oder mit Assad, dem Iran und der Hisbollah verbünden wolle, sagte US-Außenminister Tillerson.

Der Syrien-Konflikt dürfte auch das wichtigste Thema sein bei einem Treffen von US-Präsident Trump mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch im Weißen Haus in Washington. Am Nachmittag ist zunächst ein bilaterales Gespräch geplant, anschließend wollen beide eine gemeinsame Pressekonferenz geben (16.30 Uhr Ortszeit/22.30 Uhr MESZ).

