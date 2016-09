Spanische Regionalwahlen zeigen Wunsch nach Stabilität

SANTIAGO / A CORUNA. In Spanien haben die Regionalwahlen in Galicien und dem Baskenland nach Expertenmeinung den Wunsch nach politischer Stabilität zum Ausdruck gebracht.

Inigo Urkullu Bild: (APA/AFP/ANDER GILLENEA)

Mit unterschiedlichen Ergebnissen freilich. Während in Galicien die konservative Volkspartei (PP) ihre Vormachtstellung festigte, gelang dies in "Euskadi" den gemäßigten baskischen Nationalisten von der PNV.

Der amtierende baskische Ministerpräsident Inigo Urkullu konnte seine Mehrheit sogar noch ausbauen, während sämtliche Oppositionsparteien an Stimmen verloren. Auch die erstmals antretende Linkspartei Elkarrekin Podemos konnte nicht den erwarteten Erfolg einfahren. Somit könnten Urkullus gemäßigten Nationalisten (Baskische Nationalistische Parte PNV) alleine regieren oder sogar mit einer absoluten Mehrheit, sollten sie sich wie in anderen baskischen Provinzen auch auf regionaler Regierungsebene mit den Sozialisten (PSE) zusammentun, die ein historisches Wahldebakel erleiden mussten und gleich sieben ihrer 16 bisherigen Mandate verloren.

"Das Wahlergebnis zeigt einerseits den Wunsch der Basken nach stabilen politischen Verhältnissen. Andererseits wollen sie auch keine zu aggressiven Unabhängigkeitsbefürworter an der Regierung", erklärte Braulio Gomez, Politologe an der Deusto-Universität in Bilbao.

Urkullu als "Garant für Stabilität"

Urkullu habe sich strategisch clever als "Garant für Sicherheit und Stabilität" verkauft, so Gomez. Die Wirtschaftskrise ist noch nicht vorbei und wie viele Spanier schauen deshalb auch die Basken skeptischer denn je nach Madrid, wo weder die regierenden Konservativen (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy noch der sozialistische Oppositionsführer Pedro Sanchez (PSOE) seit Dezember 2015 eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich bringen können.

So gibt es in Spanien seit knapp zehn Monaten keine gewählte Regierung mehr. Der geschäftsführende Rajoy beschließt seitdem keine Gesetze mehr, Reformen und vor allem für die spanische Wirtschaft wichtige staatliche Investitionen in Infrastrukturprojekte liegen auf Eis. "Deshalb hatten die Basken ein starkes Verlangen nach einer Partei, die sich im Baskenland in Zusammenarbeit mit anderen Parteien an der Regierungsspitze bewährte", so Gomez.

Tatsächlich hat sich das Baskenland besser von der Wirtschaftskrise erholt als der Rest Spaniens. Zudem bedient die PNV auch den Wunsch einer großen Mehrheit der Basken nach mehr Selbstbestimmungsrechten, ohne dabei die radikalen Unabhängigkeitsforderungen der linken EU Bildu zu unterstützen, die auch nur von knapp 20 Prozent der Basken gewünscht wird. So verloren auch die radikalen Separatisten von EU Bildu an Unterstützung, obwohl sie zweitstärkste Kraft blieben.

Unterdessen konnte das Linksbündnis Elkarrekin Podemos bei seiner ersten Teilnahme an baskischen Regionalwahlen nicht den erhofften Erfolg feiern, die PNV als stärkste Formation abzulösen. Mit elf Mandaten blieb die regionale Parteimarke der spanischen Protestpartei Podemos (Wir können es) sogar noch hinter EH Bildu, die immerhin noch auf 17 Mandate kam.

Eine Erklärung dafür dürfte das Bild sein, dass die spanische Anti-Sparkurs-Mutterpartei derzeit in Spanien abgibt. Podemos geht in einem Richtungsstreit der Parteispitzen unter. Die regionalen Podemos-Marken verfolgen zudem teils der Zentralpartei widerstrebende Ziele. "Viele Wähler haben das Gefühl, die noch junge Podemos weiß noch nicht genau, wohin die Reise eigentlich gehen soll", meint auch der baskische Politologe Felix Arrieta im APA-Gespräch.

Dennoch waren vor allem die Linkspopulisten für die historische Wahlniederlage der Sozialisten verantwortlich. Das Image der Sozialisten auf spanischer Ebene hat immer auch große Auswirkungen bei baskischen Wahlen gehabt. Nicht wenige geben PSOE-Chef Sanchez für die Regierungsblockade eine große Teilschuld. Zudem sehen viele Basken das von Sanchez angestrebte Bündnis mit den liberalen Ciudadanos (Bürger) skeptisch, eine Partei, die sich gegen mehr Selbstbestimmungsrechte in Katalonien und im Baskenland stark macht und deshalb auch den Eintritt ins Regionalparlament nicht schaffte.

Konservative hielten in Galicien absolute Mehrheit

Wie im Baskenland spielte auch in der nordspanischen Region Galicien am Sonntag bei den Regionalwahlen der Wunsch nach stabilen politischen Verhältnissen eine wichtige Rolle für die Wiederwahl der konservativen Volkspartei (PP).

Galicien, die Heimatregion von Spaniens Ministerpräsidenten Rajoy, war schon immer eine Hochburg der Konservativen. Doch dass Galiciens konservativer Regierungschef Alberto Nunez Feijoo seine absolute Mehrheit verteidigen konnte, sehen viele politische Beobachter als Beweis, dass viele Spanier nicht das politische Chaos in Madrid in ihre Region importieren wollen.

Rajoy stärkt der Wahlerfolg in Galicien den Rücken. Doch sind es vor allem die hohen Verluste der Sozialisten in Galicien, welche nun Bewegung in die festgefahrenen Gespräche zur Bildung einer Zentralregierung bringen könnten, da Sanchez durch das schlechte Wahlergebnis nun auch parteiintern unter noch größeren Druck gerät. Nicht wenige sozialistische Partei-Länderfürsten kritisieren immer offensiver seine Parteiführung und Verhalten bei den Regierungsverhandlungen.

Die Sozialisten verloren gleich vier ihrer zuvor 18 Mandate und wurden fast von der regionalen Podemos-Marke En Marea überholt, die ebenfalls auf 14 Sitze kam.

Die galicischen Wahlen spiegeln dabei ein wenig das Wahlverhalten auf nationaler Ebene wider. Schon bei den Neuwahlen Ende Juni konnte die PP ihren Vorsprung vor den Sozialisten mit Blick auf die Parlamentswahlen im Dezember 2015 ausbauen. Da die Sozialisten die Unterstützung von Podemos und Ciudadanos zum Regieren brauchen, diese beiden Parteien sich aber gegenseitig boykottieren, unterstützen vor allem viele ehemalige PP-Wähler, die bei den vergangenen Urnengänge ihre Stimme den liberal-konservativen Ciudadanos gaben, erneut die PP, um eine funktionsfähige Regierungsmehrheit zu gewähren. So verpassten die Ciudadanos auch in Galicien den Eintritt ins Regionalparlament.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema