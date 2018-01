Sondierungen starten am Sonntag in Berlin

BERLIN. CDU, CSU und SPD wollen in fünf Sondierungsrunden die Möglichkeiten einer Regierungszusammenarbeit ausloten.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer (l-r), CSU-Parteichef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Bild: (dpa)

Die Gespräche beginnen am Sonntag um 12 Uhr mit einer Plenumsrunde im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Parteizentrale. Anschließend sollen die unterschiedlichen Themenbereiche in einzelnen Arbeitsgruppen beraten werden. "Das Vertrauen ist gewachsen, wir starten optimistisch in die Verhandlungen", erklärten CDU, CSU und SPD nach einem Treffen der Parteichefs am Mittwoch.

Zum Ende der Sondierungen soll es demnach eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Am 21. Jänner will die SPD auf einem Sonderparteitag auf Grundlage der vereinbarten Erklärung entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintritt. Am Ende müsste noch die SPD-Basis dem Verhandlungsergebnis in einem Mitgliederentscheid zustimmen.

Mehrere Politiker von Union und SPD äußerten die Erwartung, dass eine neue deutsche Bundesregierung bis zum Osterfest Anfang April stehen könnte.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema