Sondierer vereinbaren Interview-Verbot

BERLIN. Deutschland: Union und SPD starteten Gespräche in 14 Fachgruppen.

Horst Seehofer Bild: APA/AFP

Seit gestern sprechen sie nicht mehr übereinander, sondern miteinander: In Berlin begannen Union und SPD gestern mit den "GroKo"-Sondierungen.

Nach einer Sechser-Runde der Parteichefs und Fraktionsspitzen befassten sich die insgesamt 39 Unterhändler aller Seiten gestern in 14 Fachgruppen mit konkreten Arbeitsplänen. Zur ersten Runde traf man sich im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale. In den kommenden Tagen wollen die Parteien abwechselnd auch in der CDU-Zentrale und in der bayerischen Landesvertretung beraten.

Die Sondierer-Teams haben sich selbst für die nächsten Tage ein Interview-Verbot verordnet. Vertreter der drei Parteien hatten bereits im Voraus angekündigt, dass sie einen anderen Stil als bei den Jamaika-Verhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen anstreben. Noch vor dem Start der Sondierungen gaben sich führende Vertreter der drei Parteien trotz aller Differenzen zuversichtlich, dass eine Einigung möglich sei, und mahnten Kompromissbereitschaft an.

Der bayerische Finanzminister und designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mahnte die zügige Bildung einer stabilen Regierung an. "Die Deutschen warten schon sehr lange darauf." SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich kompromissbereit. "Ich ziehe hier keine roten Linien", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Verhandlungen bedeuten, dass man nicht 100 Prozent aller eigenen Forderungen erfüllt bekommt."

Die bisherigen Regierungspartner werden wohl bis in die Nacht zum Freitag ausloten, ob sie ihren Gremien Koalitionsverhandlungen empfehlen können. Die SPD-Spitze braucht dafür die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Jänner in Bonn stattfinden soll.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema