Sigmar Gabriels öffentliche Abrechnung mit der SPD

Noch in seiner Lage als Wirtschaftsminister, der die vorletzte Wahl zu kämpfen/anzuleiten hatte, wurde ich weiser, aufgeklärt und das doch in meinem Alter erst, mE soweit lebenslanger Zeitungs/Infoleser. Wiewohl, heute bewusst, unerfahren in Journalismus, dem Handwerk dessen. Bin Konsument. Fertig und hatte auch beratungstechnisch nie einen Auftrag daraus (bis dato), wo ich mir wohl einen Überblick verschaffen müsste.



Also, Hr Gabriel, redet (wie alle denke ich), sehr viel, wenn der Tag lang ist. Denke deren Terminkalender sind voll. Ja und da kann sich jeder das herausnehmen, was er will.



Gut, ihm wurde als Trost wohl das Außenministerium überlassen. Das übersieht er mal. Verständlich aus seiner Position jetzt. Er soll es sitzen lassen und nach einer gewissen Zeit nochmals darüber nachdenken (reflektieren).



Ja und er hat jetzt sicher die Arbeit nicht schlecht gemacht. War wohl dazu gezwungen, oder? Hier zB während der Feiertage in die Türkei ausrücken wegen der dt Journalisten.