Seehofer fordert Begrenzung der Zuwanderung

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer fordert ein Gesetz zur Begrenzung der Zuwanderung in Deutschland, das auch eine Obergrenze enthalten müsse.

Horst Seehofer Bild: APA

In einer Regierungserklärung im bayrischen Landtag betonte der CSU-Chef am Mittwoch in München, dass sich eine Flüchtlingskrise wie 2015 nicht wiederholen dürfe. "Wir schaffen es nicht nochmals, über eine Million Menschen aufzunehmen", sagte Seehofer.

"Deutschland braucht ein Gesetz, mit dem die Zuwanderung gesteuert wird. In diesem Gesetz brauchen wir eine Obergrenze." In seiner Rede unterschied Seehofer nicht zwischen Flüchtlingen, Asylbewerbern und Zuwanderern. Die CSU will gegenüber CDU und SPD eine Obergrenze von 200.000 Personen pro Jahr durchsetzen. CSU-Landsgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hatte betont, dass sie dies als Richtgröße ansehe.

Seehofer übte erneute scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung, auch wenn es in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte gegeben habe. Es habe zuvor aber einen "staatlichen Kontrollverlust auf breiter Front gegeben". Der Rechtsstaat müsse wissen, wer ins Land komme, forderte er. Seehofer betonte gleichzeitig, dass sich Bayern nicht abschotte, sondern Schutzbedürftige sehr wohl aufnehme und diesen helfe. Die Begrenzung der Zuwanderung sei aber Voraussetzung dafür, dass dies weiter möglich sei. Die CSU wolle den Begriff Leitkultur in der bayrischen Verfassung verankern, fügte er hinzu.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema