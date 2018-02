Schulz wird doch nicht Außenminister

BERLIN. Nach dem Abschluss der deutschen Koalitionsverhandlungen wurde der innerparteiliche Druck auf Martin Schulz zu groß: Der 62-Jährige verzichtet auf seinen geplanten Wechsel ins Außenministerium.

Nun also doch nicht: Nach lauter parteiinterner Kritik daran, dass SPD-Chef Martin Schulz Außenminister in der neuen deutschen Regierung werden soll, will Schulz nun auf das Ministeramt verzichten. „Ich verzichte auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind", teilte Schulz in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum der SPD-Mitgliederbefragung über die Große Koalition als gefährdet an. „Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurück stehen müssen“, ergänzte Schulz in seiner Erklärung.

Laut „Bild“-Zeitung hatte ihm die SPD-Führung ein Ultimatum gesetzt, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten. Hintergrund sei die Unzufriedenheit an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen. Schulz hatte ursprünglich angekündigt, nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel zu gehen.

72 Prozent gegen Schulz

Einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL und n-tv zufolge lehnten ohnehin drei Viertel der Deutschen Schulz als Außenminister ab. 72 Prozent der Befragten hielten es für falsch, dass Schulz ins Außenamt wechselt. 54 Prozent befürchteten demnach, er werde als Chef des Auswärtigen Amtes keine gute Arbeit leisten, 35 Prozent der Befragten glaubten, er werde sehr wohl ein guter Minister sein.

Sigmar Gabriel hatte vergangenes Jahr zu Gunsten von Schulz auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden. Seitdem wird kolportiert, dass Schulz ihm damals für den Fall einer neuen GroKo versprochen habe, das Außenamt behalten zu dürfen. Nach der Ankündigung von Schulz, ins Außenamt wechseln zu wollen, warf Gabriel der Parteispitze Wortbruch vor.

