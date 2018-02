Schulz verzichtet auf Regierungsamt

BERLIN. Zuvor hatte Sigmar Gabriel seine Partei kritisiert, da er weiter Außenminister bleiben will.

Vor einem Jahr zogen Schulz (li.) und Gabriel noch an einem Strang. Bild: Reuters

Bei den deutschen Sozialdemokraten herrscht Chaos: Obwohl die SPD bei den Koalitionsverhandlungen einiges durchsetzen konnte und gleich drei Schlüsselministerien bekommen hat, betreibt die Partei derzeit massive Selbstbeschädigung.

Noch-Parteichef Martin Schulz hatte nach den Marathonverhandlungen entgegen früherer Beteuerungen betont, er möchte im Kabinett Merkel IV. Außenminister werden. Dafür musste der 63-Jährige viel Kritik einstecken – vor allem aus der eigenen Partei.

Dann legte auch der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel in einem Interview nach. Der frühere SPD-Chef Gabriel warf Schulz und der Partei "Wortbruch" vor. Gabriel machte der Parteiführung in aller Öffentlichkeit ungewöhnlich heftige Vorwürfe: "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt."

Gab es ein Versprechen?

Welches Versprechen er meinte, sagte er nicht. Gabriel hatte im Jänner 2017 zugunsten von Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden. Es wird kolportiert, dass Schulz ihm damals für den Fall einer Großen Koalition versprochen hat, dass er das Außenministerium behalten darf. Ob das stimmt, ist unklar.

Am Freitagnachmittag wurde der Druck auf Schulz schließlich so groß, dass er aufgeben musste. Durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches SPD-Mitgliedervotum über die GroKo als gefährdet an, teilte er in einer schriftlichen Erklärung mit.

"Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." Für ihn sei von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD für den Koalitionsvertrag stimmen. "Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurückstehen müssen."

Video: Nach dem Rückzug von Martin Schulz sei die Chance größer, dass die SPD-Mitgliederbefragung für die große Koalition ausgehe, sagt Roland Adrowitzer (ORF).

"Respekt und Anerkennung"

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die Parteichefin werden soll, zollte Schulz Respekt: "Der Entschluss verdient höchsten Respekt und Anerkennung".

Dass Gabriel nun weiterhin Chefdiplomat bleiben kann, gilt als eher unwahrscheinlich. Er hat sich mit seinem öffentlichen Rundumschlag gegen Schulz und die SPD viele Türen zugeschlagen.

In der SPD ist der Eintritt in eine Große Koalition umstritten, auch wenn sich die Parteiführung dafür stark macht. Die 463.723 Mitglieder sollen zwischen 20. Februar und 2. März in einem brieflichen Votum bestimmen, ob die SPD in die Koalition eintreten soll oder nicht. Das Ergebnis wird am 4. März veröffentlicht werden.

