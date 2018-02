Schulz oder Scholz?

In der SPD gibt es Bedenken gegen den Gang von SPD-Chef Martin Schulz als Minister und Vizekanzler in das Kabinett der geplanten Großen Koalition. Intern wird die Frage diskutiert, aber wegen der Verhandlungen und mit Blick auf die Autorität von Schulz sind nur wenige bereit, sich öffentlich klar zu äußern.Unvereinbar: "Ich glaube, dass es schwer zu vermitteln ist, dass der Vorsitz vereinbar ist mit der Organisationstätigkeit eines Vizekanzlers und der Reisetätigkeit eines Außenministers", sagte die niedersächsische Landtagsabgeordnete, Doris Schröder-Köpf. Zuvor hatte der thüringische SPD-Chef Wolfgang Tiefensee Schulz dazu aufgefordert, nicht ins Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel zu gehen.Verzichtet Schulz, gilt Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz als ein Kandidat für den Vizekanzlerposten – er könnte dann das wichtige Finanzministerium übernehmen.In der Partei gibt es Versuche, Schulz von einem Kabinettsverzicht zu überzeugen, auch damit er nicht wortbrüchig wird und weiteres Vertrauen an der Basis verspielt. Nach der Bundestagswahl hatte er nicht nur eine Große Koalition ausgeschlossen, sondern auch betont: "Ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten."