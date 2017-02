Schulz-Effekt: Beflügelte SPD schließt in Umfragen zur Merkel-CDU auf

BERLIN. Deutsche Sozialdemokraten verringerten den Abstand in einer Woche von 14 auf vier Punkte.

Spannendes Duell, Ausgang offen: Angela Merkel gegen Martin Schulz Bild: APA

Es ist zwar nur eine Momentaufnahme – aber sie hat es in sich: Im "Sonntagstrend", den das Institut "Emnid" für die Zeitung "Bild am Sonntag" ermittelte, legten die deutschen Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche um sechs Punkte zu und erreichen nun 29 Prozent. Das ist der höchste Umfragewert seit vier Jahren.

Da parallel dazu die Unionsparteien CDU und CSU vier Prozentpunkte einbüßten (auf 33 Prozent), verringerte die SPD innerhalb von nur einer Woche den Abstand zur Kanzlerpartei von 14 auf vier Prozent. "Eine so starke Verschiebung der Parteipräferenzen binnen einer Woche ist einmalig", sagte Emnid-Meinungsforscher Torsten Schneider-Haase zur aktuellen Umfrage. Martin Schulz gelinge es offenbar, vor allem ehemalige SPD-Wähler zurückzugewinnen "und sie emotional anzusprechen".

Nervosität im Unionslager

In der Union wächst unterdessen die Nervosität – was sich an Wortmeldungen zeigt, die zu Geschlossenheit und Zusammenarbeit aufrufen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte in Richtung CSU: "Wir müssen einen Strich unter den internen Flüchtlingsstreit ziehen und die SPD im Bundestagswahlkampf als Hauptgegner angehen." Geschwister halten zusammen, wenn es darauf ankommt – und im Wahljahr kommt es darauf an. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach in der "Bild am Sonntag" angesichts guter SPD-Umfragewerte von einem "Weckruf" für die Schwesterparteien.

Versöhnlich zeigte sich bereits CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer: Bei der Bundestagswahl stehe Deutschland vor einer Richtungsentscheidung, sagte er gestern – und warb dafür, den Streit der Schwesterparteien in der Flüchtlingspolitik beiseite zu schieben. "Es gibt eine große gemeinsame Schnittmenge – und die Akzeptanz der wenigen Unterschiede", fügte er mit Blick auf den Zwist um eine Obergrenze für neu ankommende Flüchtlinge hinzu.

Scheuer: "Linke Republik droht"

Gleichzeitig verteidigte er die Kür Merkels zur Kanzlerkandidatin. Viele CSU-Anhänger äußern seit Tagen in sozialen Medien Kritik am neuerlichen Antreten. "Es muss jedem klar sein, was die Konsequenz ist, wenn man aus Protest die Union nicht unterstützt. Dann droht eine linke Republik", warnte Scheuer. (schuh)

Versöhnung geplant

Die Spitzen von CDU und CSU kamen gestern in München zu einem zweitägigen Treffen zusammen, das nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik die Weichen für einen gemeinsamen Bundestagswahlkampf stellen soll. Zu dessen Abschluss soll es heute ein gemeinsames Votum für die Kanzlerkandidatur von CDU-Chefin Merkel geben.

Der Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge soll bei dem Treffen ausgeklammert werden, obwohl CSU-Chef Seehofer eine solche zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei gemacht hat. Die CSU will ihre Forderung in einem eigenen Wahlprogramm unterbringen.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rief gestern dazu auf, „die Gemeinsamkeit wiederherzustellen“. Der Konflikt in der Asylfrage bestehe ja nicht zwischen CDU und CSU, „sondern findet sich in jedem einzelnen CDU-Anhänger wieder“, sagte er. „Es ist beides wahr, so wie es der Bundespräsident gesagt hat: Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt.“ Diese Balance zu wahren, sei der CDU „am Anfang ein Stück weit nicht gelungen“.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema