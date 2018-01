Schluss-Spurt der deutschen Sondierer

BERLIN. Die schleppende Regierungsbildung macht sich in mehreren Bereichen bereits bemerkbar.

Kanzlerin Merkel und SPD-Chef Schulz wollen heute über die Sondierungen informieren – und mitteilen, ob es eine Basis für Koalitionsgespräche gibt Bild: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Fast vier Monate nach der deutschen Bundestagswahl gibt es noch immer keine neue Regierung. Nach einem Schluss-Spurt in der Nacht wollen die Spitzen von CDU/CSU und SPD heute in Berlin über ihre einwöchigen Sondierungen informieren – und mitteilen, ob es eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt. "Es sind noch dicke Brocken aus dem Weg zu räumen", hieß es gestern.

Die Zeit drängt jedenfalls, denn vor der Regierungsbildung kann kein neuer Bundeshaushalt verabschiedet werden. So lange gilt die vorläufige Haushaltsführung, die der geschäftsführenden Regierung aber Grenzen setzt. In mehreren Bereichen ist das spürbar:



EU: Ohne eine handlungsfähige Regierung im großen und wirtschaftlich starken Deutschland ist auch in der EU vieles in Schwebe. Schon in der zweiten Jahreshälfte sollen nach dem Willen von Haushaltskommissar Günther Oettinger die Verhandlungen über den milliardenschweren EU-Finanzrahmen für das kommende Jahrzehnt beginnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wartet immer noch auf eine Antwort auf seine Reformvorschläge vom Herbst: unter anderem ein eigener Haushalt der Eurozone und ein europäischer Finanzminister.

Auslandseinsätze: Sieben Auslandseinsätze der Bundeswehr hängen derzeit in der Luft, darunter die größten und wichtigsten – etwa der Afghanistan-Einsatz oder die Beteiligung im Kampf gegen den IS. Die Mandate der Missionen laufen aus, deshalb verlängerte der Bundestag alle sieben Einsätze im Dezember vorläufig um drei Monate, um Soldaten und Verbündeten Sicherheit zu geben. Aber über Truppenstärke, Ausrichtung und Auftrag wurde nicht entschieden.

Spitzensport: Das Versprechen der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD, mehr Geld für den Spitzensport bereitzustellen, ist noch nicht eingelöst. Es stehen bisher nur Fördermittel wie für 2017 zur Verfügung. Deshalb sind zusätzliche Maßnahmen wie Trainingslager zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 bisher noch nicht bewilligt worden.

Polizei: Innenminister Thomas de Maizière erinnerte im November daran, dass die versprochenen neuen Stellen bei den Sicherheitsbehörden nur mit einem neuen Budget geschaffen werden können. Zudem brauche es dafür Vorlauf, etwa zur Schaffung neuer Ausbildungskapazitäten.

Infrastruktur: Verzögerungen bei wichtigen Bauvorhaben fürchtet die Wirtschaft. Der Bundesverband der Deutschen Industrie verweist auf Verkehrswege, das Breitbandnetz und die Energie-Netze.

Forschung: Einrichtungen, die auf Fördermittel angewiesen sind, klagen über Wartezeiten. "Es verzögert sich nicht nur die Bewilligung von Projekten", sagte Hugo Hämmerle, Sprecher der Innovationsallianz Baden-Württemberg. "Es sind hervorragende Projekte, die schon seit Juni 2017 positiv begutachtet und in Aussicht gestellt sind – aber es geht nicht weiter, da die Gelder nicht freigegeben werden können." Dadurch könne hochqualifiziertes Personal nicht weiter finanziert werden.

Auch der Hochschulverband macht Druck: "Die Unis warten auf eine solide Grundfinanzierung, die qualitative Verbesserungen bei anhaltend hohen Studentenzahlen ermöglicht."

Wirtschaft zieht an

3,3 Billionen Euro oder 39.500 Euro pro Kopf betrug im Vorjahr das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland – das ist laut dem Statistischen Bundesamt ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber 2016. Damit ist die Wirtschaftsleistung so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr.

44,3 Millionen Erwerbstätige haben das BIP erwirtschaftet. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Demnach waren 638.000 Menschen mehr erwerbstätig als 2016. Die durchschnittlichen Nettolöhne je Arbeitnehmer stiegen um 2,4 Prozent auf monatlich 1892 Euro.

