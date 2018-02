Scharfe Kritik an US-Plänen für neue Atomwaffen

MOSKAU. Die Ankündigung der US-Armee zur Modernisierung ihres Atomwaffenarsenals ist bei den Hauptadressaten in Moskau, Peking und Teheran auf scharfe Kritik gestoßen. Das russische Außenministerium äußerte sich am Samstag "zutiefst enttäuscht" und erklärte, der "kriegerische und antirussische Charakter" des entsprechenden Dokuments springe bei der ersten Lektüre ins Auge.

In einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums hieß es gestern, das Pentagon-Papier enthalte "wilde Vermutungen" über Pekings Absichten. Für Irans Präsidenten Hassan Rouhani trübt der US-Plan "die Hoffnung auf den Weltfrieden".

In einem Pentagon-Papier zur US-Atomwaffendoktrin, das am Freitag vorgestellt wurde, heißt es, neue Nuklearwaffen von kleinerer Größe sollten entwickelt werden und in erster Linie der Abschreckung Russlands dienen. Die neuen taktischen Atomwaffen seien die Antwort auf die Ausweitung der russischen Nuklearwaffenkapazität.

