SPD kommt nicht zur Ruhe: Druck auf Merkel wächst

BERLIN. Bei den künftigen Partnern der Großen Koalition liegen die Nerven blank – der Unmut der Partei-Basis wird immer größer.

Spott für Merkel und Schulz: Die deutsche Innenpolitik war auch das große Thema bei den Rosenmontagsumzügen. Bild: APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Bei den Zwangspartnern der geplanten Großen Koalition in Deutschland liegen die Nerven blank: Die Sozialdemokraten kommen auch nach dem Rückzug von Parteichef Martin Schulz nicht zur Ruhe und streiten nun über den geplanten Führungswechsel zur bisherigen Fraktionschefin Andrea Nahles. Bei der CDU wächst der Druck auf Parteichefin Angela Merkel, die mit einer personellen Erneuerung ihre Kritiker besänftigen will.

Die SPD plant offenbar einen raschen Neuanfang, damit nicht noch mehr Chaos ausbricht. Einige prominente SPD-Politiker haben nämlich eine Urwahl für die Bestellung der neuen Parteichefin vorgeschlagen. Ein Argument liegt auf der Hand: Gleichzeitig mit dem Mitgliedervotum könnte – quasi nebenbei – auch ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Eine Verknüpfung der beiden Fragen gilt jedoch als brisant: So könnte nicht nur die Regierungsbeteiligung durchfallen, sondern womöglich auch Andrea Nahles.

So soll Nahles bereits heute bei einer Präsidiumssitzung im Willy-Brandt-Haus kommissarisch die Führung übernehmen, und nicht erst später durch eine offizielle Kür am Parteitag, wie dies die Satzungen vorsehen. Die Parteibasis ist darüber empört: "Es kann nicht sein, dass der Parteivorsitz quasi unter der Hand vergeben wird", schimpfte der linke Parteiflügel. Auch die Mauscheleien zwischen Schulz und Sigmar Gabriel hatten zuletzt den Argwohn der SPD-Mitglieder geweckt.

Rumoren auch in der CDU

Auch in der CDU rumort es: Angela Merkel weiß um die Missstimmung in den eigenen Reihen, sie versuchte in einem Interview mit dem ZDF für den Koalitionsvertrag zu werben und den "schmerzhaften" Verlust des Finanzministeriums zu erklären, der für viel Unmut nicht nur im Wirtschaftsflügel der CDU gesorgt hat. Die Alternative sei gewesen, dass keine Regierung zustande gekommen wäre, sagte die Kanzlerin. Sie werde die gesamte Legislaturperiode bleiben, wie sie dies im Wahlkampf versprochen habe – übrigens auch als Parteichefin. Merkel stellte indes eine personelle Erneuerung in Aussicht, um ihre Kritiker zu besänftigen. Bis zum CDU-Parteitag am 26. Februar in Berlin werde sie die Ministerliste vorlegen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema