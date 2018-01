SPD-Generalsekretär zieht positives Fazit der ersten Sondierungsrunde

BERLIN. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein positives Fazit der ersten Runde der Sondierungen von CDU, CSU und SPD über eine Regierungsbildung in Deutschland gezogen.

Die Unterhändler hätten "ernsthafte, konzentrierte, aber auch offene Gespräche" geführt, sagte Klingbeil, der sich im Namen aller drei Parteien äußerte, am Sonntagabend in der SPD-Parteizentrale in Berlin.

Zum inhaltlichen Fortschritt gab er keine konkrete Auskunft. In einigen Arbeitsgruppen seien die Sondierer "weit vorangekommen, in anderen noch nicht so weit", sagte er lediglich. "Das Ergebnis soll allerdings am Donnerstag vorliegen", machte Klingbeil deutlich. "Das ist der feste Wille." Auf der Grundlage diese Ergebnisses werde dann entschieden, "ob sich weitere Gespräche lohnen".

Klingbeil verwies in der abgestimmten Erklärung auf die "besondere politische Situation", in der die Gespräche nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen stattfinden. "Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschlands und Europas gemeinsam tragen, bewusst."

Die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) hätten in ihren Erklärungen zum Auftakt am Sonntagmorgen deutlich gemacht "auch angesichts des Wahlergebnisses, dass es ein Weiter-so nicht geben kann". Die weltpolitische Situation, die Lage in Europa und die neue Zusammensetzung des Bundestages zeigten, dass eine neue Zeit begonnen habe. "Und diese neue Zeit braucht eine neue Politik." Auch ein "neuer politischer Stil" sei nötig.

Zum Sondierungsbeginn waren am Sonntagvormittag Merkel, Seehofer und Schulz mit Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles zu einer Sechserrunde zusammengekommen. Ab Mittag tagte zunächst die große Runde mit den 39 Unterhändlern - 13 Vertreter pro Partei. Anschließend begannen die Fachgruppen mit der Detailarbeit.

Montagfrüh setzen die Delegationen der drei Parteien ihre Arbeit im Konrad-Adenauer-Haus der CDU fort. Ein Sondierungsergebnis soll dann am Donnerstag vorliegen. Ob Koalitionsverhandlungen folgen, hängt vor allem von der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags am 21. Jänner ab.

Mehrere Politiker von Union und SPD hatten die Erwartung geäußert, dass eine neue Regierung bis spätestens zu Ostern Anfang April stehen könnte. In den Reihen der Sozialdemokraten gibt es allerdings Widerstände gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Diskutiert werden auch Kooperationsmodelle oder die Duldung einer CDU-geführten Minderheitsregierung durch die SPD.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Klettermaxe (1456) 07.01.2018 20:49 Uhr Haben die Sozis jetzt alle durchgerechnet, wie hoch der Mehrverdienst zum einfachen Abgeordneten sein wird. ---> positiv, vor allem der Rentenanspruch.



Die SPD kann es sich wahrscheinlich nicht leisten, prinzesinnenhafte Zusatzapanagen an einfache Abgeordnete zu zahlen wie die SPÖ. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema