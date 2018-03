Russland wird britische Diplomaten ausweisen

Irgendwie glaube ich den ganzen Humbug nicht, der Russische Geheimdienst ist hochspezialisiert, wieso sollten die mitten In England so ein Spektakel aufführen noch dazu mit einem alten Gift das zufällig nach Russland nachverfolgbar sein sollte.

Wenn hier wirklich seiten Russlands Handlungsbedarf gewesen wären, hätten zwei anonyme Kugeln gereicht.



Ich glaube das es genauso wie in der Ukraine wo auch Lobbyisten und Demonstranten von Amerika bezahlt wurden, es sich um eine CIA Aktion Amerikas handelt um den Spaltkeil zwischen Russland und Europa voranzutreiben.

Die Geltungssüchtige und erfolglose May ist hier ein williges Werkzeug und wahrscheinlich ist das wirtschaftliche überleben Englands auch von der Gunst Amerikas abhängig.



Unsere blinden Europapolitiker lassen sich für so eine oberflächliche Kutzpe vereinnahmen und übersehen die Chancen die Russland und Europa miteinander haben.

Davor hat auch das untergehende Amerika Angst und versucht deshalb eine Spaltung.