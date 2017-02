Rumäniens Regierung beugt sich Massenprotesten

BUKAREST. Sozialdemokraten mussten Eilverordnung, die die Strafen für Amtsmissbrauch senkte, zurücknehmen.

Die tagelangen Massenproteste besorgter Rumänen zeigten Wirkung. Bild: APA

Auf Druck tagelanger Massenproteste hat Rumäniens Regierung gestern in einer Sondersitzung eine umstrittene Eilverordnung zurückgezogen, die eine Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. "Wir haben die Stimme der Straße gehört", sagte der sozialdemokratische Ministerpräsident Grindeanu.

Die Verordnung hatte vorgesehen, Amtsmissbrauch nur noch dann strafrechtlich zu verfolgen, wenn die Schadenssumme mindestens 200.000 Lei (45.000 Euro) beträgt. Sie hätte den Vorsitzenden der regierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, begünstigt, der derzeit wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht steht. Vor allem dies hatte viele Bürger besonders aufgebracht.

Präsident klagte gegen Regierung

Die erst am Dienstag verabschiedete Verordnung hatte Massenproteste und scharfe internationale Kritik ausgelöst: Staatspräsident Klaus Johannis hatte dagegen sogar eine Verfassungsklage eingereicht. Er hatte sich am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Valletta "sehr besorgt", aber auch optimistisch gezeigt, dass es zu einer Lösung kommen werde. "Ich vertraue meinen Rumänen", betonte er.

Die Massenproteste waren die größten seit dem Sturz des kommunistischen Machthabers Nicolae Ceausescu vor mehr als 25 Jahren. Am Samstag zogen bis zu 300.000 Demonstranten zum Regierungsgebäude und zum Parlament. Sie machten mit Trillerpfeifen und Vuvuzelas in den Nationalfarben auf sich aufmerksam. Schon am Freitagabend hatten landesweit etwa 250.000 Menschen demonstriert, allein in der Hauptstadt Bukarest versammelten sich etwa 100.000 Demonstranten.

"Schritt zur Normalisierung"

Präsident Johannis ließ der Regierung gestern ausrichten: "Es ist ein wichtiger Schritt zur Normalisierung und zugleich ein wichtiger Schritt zur Korrektur", sagte seine Sprecherin Madalina Dobrovolschi. "Die Regierung hat schwere Fehler gemacht und muss die Krise meistern, die sie ausgelöst hat."

Die Demonstranten hätten "legitime, demokratische und korrekte Forderungen – und die Regierung muss verstehen, dass die Menschen keine Konzessionen akzeptieren", sagte Johannis’ Sprecherin weiter.

