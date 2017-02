Rumäniens Premier kündigt Aufhebung von Korruptionsdekret an

BUKAREST. Die rumänische Regierung lenkt im Streit um die Lockerung der Anti-Korruptions-Regeln ein.

Das umstrittene Dekret werde bei einer Sondersitzung der Regierung am Sonntag aufgehoben, kündigte Ministerpräsident Sorin Grindeanu am Samstagabend im Bukarester Regierungsgebäude an. Zuvor hatten Hunderttausende Rumänen schon den fünften Tag in Folge gegen das Dekret protestiert.

"Ich möchte und wünsche nicht, dass wir Rumänien spalten", sagte der sozialdemokratische Politiker nach Angaben der Nachrichtenagentur Agerpres. "Es hat sich ein Spalt in der Gesellschaft aufgetan", fügte er in Anspielung auf die Massenproteste gegen seine Regierung hinzu. Wenige Stunden davor hatte der sozialdemokratische Parteichef Liviu Dragnea erstmals eine Rücknahme der umstrittenen Maßnahme angedeutet. Dragnea war der prominenteste Nutznießer der Regelung, die unter anderem eine Amnestie von Straftätern mit Haftstrafen von unter fünf Jahren vorsah.

1 Kommentar (4372) · 04.02.2017 20:34 Uhr von escorpio· 04.02.2017 20:34 Uhr Die rumänische Bevölkerung, der man gemeinhin Diebstahl, Bettelei etc. zuschreibt, hat sich gewehrt, nur in Österreich bleiben die Bürger wie Schafe und lassen sich alles gefallen. Antwort schreiben

