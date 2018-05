Regierungskrise in Spanien

MADRID. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät wegen einer Korruptionsaffäre seiner Partei immer stärker unter Druck.

Rajoy muss um sein Amt bangen. Bild: Reuters

Die oppositionellen Sozialisten kündigten ein Misstrauensvotum im Parlament an, während Rajoys bisherige Verbündete, die liberalen Ciudadanos, Neuwahlen forderten. Unklar ist, ob Rajoys Gegner im Parlament genügend Stimmen zusammenbekommen und wann das Votum stattfinden soll. Rajoys Volkspartei (PP) verfügt nicht über die absolute Mehrheit, so dass Sozialisten und Ciudadanos ("Bürger") nur gemeinsam mit der populistischen Podemos den 63-Jährigen stürzen könnten. Rajoys Partei wird beschuldigt, öffentliche Aufträge in Millionenhöhe vergeben und dafür großzügige Geldgeschenke kassiert zu haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema