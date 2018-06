Rajoy in Spanien abgewählt - Sanchez neuer Regierungschef

MADRID. Das spanische Parlament hat am Freitag Ministerpräsident Mariano Rajoy abgewählt.

Mariano Rajoy Bild: (REUTERS)

180 der 350 Abgeordneten stimmten bei einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen den 63-Jährigen und unterstützten damit den Vorstoß von Sozialistenchef Pedro Sanchez. Der 46-Jährige wird damit automatisch der neue Regierungschef Spaniens.

Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte des Landes, dass ein Ministerpräsident durch einen Misstrauensantrag gestürzt wurde. Rajoy muss Medienberichten zufolge nun bei König Felipe VI. vorstellig werden und seinen Rücktritt verkünden.

Bereits vor der Abstimmung hatte Rajoy im Parlament das Wort ergriffen und gesagt, es sei eine Ehre gewesen, spanischer Regierungschef zu sein. Er sei froh, ein besseres Spanien hinterlassen zu können, als er es bei seinem Amtsantritt vorgefunden habe, betonte er mit Blick auf den durch Reformen und Sparpläne erreichten wirtschaftlichen Aufschwung des ehemaligen Krisenlandes.

Auf Sanchez warten schwere Zeiten, da seine Sozialistische Partei - die aus der Parlamentswahl 2016 als Verliererin hervorgegangen war - nur über 84 Sitze verfügt. Rajoys konservative Volkspartei (PP) hat 134 Abgeordnete im Parlament. Rajoy, der seit 2011 Ministerpräsident war, führte seit der Wahl 2016 eine Minderheitsregierung. Sanchez hatte zuletzt bereits durchblicken lassen, dass er in absehbarer Zeit eine Neuwahl ausrufen will. Kolportiert wird etwa eine Zusammenlegung mit den Europawahlen in einem Jahr.

Die Sozialisten wurden bei der Abstimmung vom linken Bündnis Unidos Podemos, das über 67 Sitze verfügt, und mehreren Regionalparteien - unter anderem auch aus der Krisenregion Katalonien - sowie von der baskischen PNV unterstützt. Die liberale Partei Ciudadanos, die einen Rücktritt Rajoys und eine Neuwahl gefordert hatte, stimmte für Rajoy.

Der Wirtschaftsdozent Sanchez hatte den Misstrauensantrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys PP eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die Partei in der vergangenen Woche wegen Verwicklung in den Skandal zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Mehrere frühere Parteimitglieder erhielten teils langjährige Haftstrafen.

Es ist erst der vierte Misstrauensantrag in Spanien seit dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1975. Die drei vorangegangenen Anträge waren gescheitert - so zuletzt im Juni 2017 Unidos Podemos mit einem Antrag gegen Rajoy.

Regierungswechsel könnte neue Wege im Katalonien-Konflikt öffnen

Der Groll Mariano Rajoys ist verständlich. Ausgerechnet der größte "Loser" der spanischen Politik hat ihn am Freitag mit einem historischen Misstrauensvotum aus dem Amt als Ministerpräsident gedrängt. Sozialistenchef Pedro Sanchez hat das verheerende Korruptionsurteil gegen Rajoys Volkspartei geschickt genutzt, um an die Macht zu kommen. Der Machtwechsel könnte auch neue Wege im Katalonien-Konflikt öffnen.

Sanchez hatte seine Sozialisten (PSOE) gleich zwei Mal zu historischen Wahlniederlagen geführt, im Dezember 2015 und Juni 2016. Die zweite Niederlage ging ganz auf sein Konto, weil er sich standhaft geweigert hatte, Rajoy an der Spitze einer Minderheitsregierung weitermachen zu lassen. Sein Argument schon damals: Die "Fall Gürtel" genannte Korruptionsaffäre um die Volkspartei (PP), bei der schwarze Kassen mittels eines Schmiergeldsystems gefüllt wurden. Nach einer internen Rebellion musste Sanchez im Oktober 2016 zurücktreten, die PSOE-Abgeordneten ließen daraufhin mit einer Stimmenthaltung die Regierung Rajoy passieren.

Doch im Mai 2017 kam Sanchez über eine Urwahl der PSOE-Mitglieder wieder an die Parteispitze zurück. Zunächst schaute es nach einem neuen Desaster aus. Der Katalonien-Konflikt ließ die Sozialisten in den Umfragen weiter sinken, auch ein Absinken auf den vierten Platz hinter PP, die liberalen Ciudadanos (Bürger) und die linkspopulistische Podemos-Bewegung schien nicht ausgeschlossen.

Letztlich arbeitete der Katalonien-Konflikt aber für den Oppositionsführer. Der Ministerpräsident geriet nämlich wegen seiner zunächst zögerlichen und dann harten Haltung in der Auseinandersetzung mit den katalanischen Separatisten immer mehr unter Druck. Während er es sich mit den Katalanen verscherzte, liefen bürgerliche Wähler in Scharen zur liberalen Ciudadanos über, die einen noch härteren Kurs im Konflikt mit Barcelona forderten.

Mit dem Korruptionsurteil im "Fall Gürtel" kam dann die Stunde von Sanchez. Unmittelbar nach Verkündung der drakonischen Strafen gegen namhafte PP-Mitglieder, darunter 33 Jahre Haft für Ex-Schatzmeister Luis Barcenas, brachte er ein Misstrauensvotum gegen Rajoy ein. Weil Ciudadanos nicht mitziehen wollten, gaben Beobachter dem Unterfangen zunächst wenig Chancen.

Doch der Zeitpunkt schien goldrichtig zu sein. Die linkspopulistische Podemos ("Wir können"), die Anfang 2016 mit überzogenen Forderungen die damalige Regierungsbildung von Sanchez vereitelt hatte, war sofort Feuer und Flamme, schließlich verschafft die Aussicht auf eine Linksregierung dem wegen seines 600.000-Euro-Hauses unter Druck geratenen Podemos-Chef Pablo Iglesias eine willkommene Atempause. Iglesias streute sich sogar Asche aufs Haupt. "Ich entschuldige mich dafür, dass wir nicht immer effektiv zusammenarbeiten konnten. Wir hätten uns bestimmte Dinge sparen können", sagte er mit Blick auf die gescheiterte Regierungsbildung vor zwei Jahren.

Zudem zeigte Sanchez inhaltlich bemerkenswerte Flexibilität, und kündigte an, Rajoys umstrittenes Budget nicht antasten zu wollen. Damit brachte er die baskischen Nationalisten auf seine Seite, die sich ihre Zustimmung erst in der Vorwoche von Rajoy mit einem Geldsegen für das Baskenland abkaufen haben lassen. Tatsächlich waren es die fünf Stimmen der Baskischen Nationalpartei (PNV), die Sanchez bei dem Votum am Freitag über die magische Schwelle von 176 Stimmen trugen.

Dagegen war die Zustimmung der katalanischen Separatistenparteien zur Abwahl ihrer "Nemesis" Rajoy wenig fraglich gewesen. Auch wenn konservative Kommentatoren über die "Frankenstein-Koalition" des Sozialisten-Chefs schäumen, betont dieser, keine Deals mit den Separatisten geschlossen zu haben.

Politisch hat Sanchez durchaus ein Interesse, sich beim Thema Katalonien als Friedensengel zu profilieren, auch wenn die Erfolgsaussichten eher überschaubar sind. In seiner Bewerbungsrede am Donnerstag kündigte er einen Dialog mit der neuen katalanischen Regionalregierung an, und benutzte auch jenen Begriff, der vor einem Jahrzehnt den ersten Schritt zur aktuellen Zuspitzung markierte. Spanien sei eine Nation, aber es gebe "Gebiete, die sich auch als Nationen ansehen", sagte Sanchez mit Blick auf die damalige Entscheidung des spanischen Verfassungsgerichts, das den Begriff der Nation aus dem katalanischen Regionalstatut gestrichen hatte. Erwirkt hatte das Urteil der damalige Oppositionsführer namens Mariano Rajoy.

