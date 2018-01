Putin ließ Widersacher Nawalny erneut festnehmen

In Russland gingen gestern tausende Menschen für freie und faire Präsidentenwahlen auf die Straße – es gab viele Verhaftungen.

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde im Dezember eine Kandidatur bei den Präsidentenwahlen verboten. Bild: APA/AFP

Studenten der Moskauer Universität für Völkerfreundschaft haben weiße und rote Nelken getragen. "Die wollen wir den Polizisten schenken, vielleicht bleiben sie dann friedlich", sagte Sergej, ein junger Marketing-Student.

Gestern demonstrierten in Moskau und vielen anderen russischen Städten tausende Menschen gegen die im März stattfindenden Präsidentenwahlen. Zu der Aktion unter dem Motto "Streik der Wähler" hatte der nationalliberale Politiker Alexej Nawalny aufgerufen, nachdem die Behörden seine Kandidatur im Dezember verboten hatten. Obwohl die gestrige Kundgebung in Moskau nicht genehmigt war, versammelten sich auf der Twerskaja-Straße 3000 bis 6000 Putin-Gegner.

In Sankt Petersburg nahmen laut dem Nachrichtenportal "fontanka.ru" etwa 2000 Menschen teil. Nach Angaben des Bürgerrechtsportals "OWD-Info" gingen in fast hundert russischen Städten Menschen auf die Straßen.

Die Demonstrationen waren nur zum Teil genehmigt. Laut dem Präsidialrat für Menschenrechte versammelten sich in Nowosibirsk 600 Menschen, in Nischni Nowgorod 550. In Petropawlowsk-Kamtschatka soll nur ein einziger Demonstrant auf die Straße gegangen sein.

Mehr als 240 Festnahmen

Laut Bürgerrechtlern gab es mehr als 240 Festnahmen. In Tscheljabinsk verwehrten die Ordnungshütern Minderjährigen den Zugang zum Kundgebungsplatz. Begründung: Sie seien noch nicht wahlberechtigt.

Zuvor gab es in vielen Büros von Nawalny Durchsuchungen, in Moskau evakuierten die Sicherheitskräfte das Büro der "Stiftung zum Kampf gegen die Korruption" wegen angeblicher Bombengefahr. Nawalnys Mitarbeiter hatten von dort ein Live-Video der Proteste ausgestrahlt.

Im Moskauer Stadtzentrum verzichtete die Polizei im Gegensatz zu früheren Nawalny-Demonstrationen auf massenhafte Festnahmen. Zahlreiche Menschen hielten Plakate hoch, die sich meist gegen Putin richteten: "Putin, du lässt uns keine Wahl".

Nawalny selbst war schon kurz nach Beginn der Kundgebung nach einem heftigen Handgemenge auf der Twerskaja-Straße von Ordnungshütern festgenommen und auf eine Polizeiwache geschafft worden. Ihm droht wegen Aufruf zu einer nicht genehmigten Veranstaltung wieder einmal ein mehrwöchiger Arrest.

