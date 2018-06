Putin in Wien: Gas-Geschäfte, Kunst und traditionell gute Beziehungen

WIEN. Russlands Präsident besucht am 5. Juni bereits zum sechsten Mal Österreich

Das erste Treffen als Bundeskanzler mit Putin: Im Februar besuchte Sebastian Kurz den russischen Präsidenten in Moskau. Bild: APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR

"Es ist schwierig, mit Leuten im Gespräch zu bleiben, die Austria mit Australia verwechseln", ätzte Wladimir Putin im Herbst über die US-Diplomatie. Ihm würde so etwas nicht passieren: Der russische Präsident gilt als Österreich-Kenner. Am 5. Juni besucht er Österreich bereits zum sechsten Mal. Russland und Österreich "pflegen traditionell gute bilaterale Beziehungen", sagt der russische Botschafter Dimitry Ljubinskij vor dem Besuch: "Wir schätzen die Position Österreichs zu Fragen der internationalen Tagesordnung."

Erstes Gas-Abnehmerland

Geschätzt werden auch die wirtschaftlichen Beziehungen, mit einem Handelsvolumen von rund fünf Milliarden Euro rangiert Russland auf Platz 16 der wichtigsten Handelspartner Österreichs. Anlass des Besuchs auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist der 50. Jahrestag russischer Erdgas-Lieferungen nach Österreich (siehe auch Kasten). Mit Van der Bellen sind ein Vier-Augen- und ein Arbeitsgespräch geplant. Danach ist ein Treffen von Putin mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) vorgesehen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP), der freundschaftliche Beziehungen zu Putins Partei "Einiges Russland" unterhält, soll bei einem Treffen gemeinsam mit Kurz dabei sein.

Die Beziehungen zwischen Österreich und der Russischen Föderation gelten heute als ausgesprochen gut und sind großteils von Wirtschaftsinteressen geprägt. Wohlwollend wird in Moskau gesehen, dass österreichische Spitzenpolitiker immer wieder die Aufhebung der wegen der Krim-Annexion verhängten Russland-Sanktionen ansprechen. Die schwarz-blaue Koalition hat in ihrem Programm festgeschrieben, "die, insbesondere durch den Ukraine-Konflikt, entstandenen Spannungen und damit verbundenen Sanktionen im europäischen Einklang abzubauen". Bei seinem Moskau-Besuch im Februar betonte Kurz zwar, Österreich trage die europäische Politik mit. Insbesondere ab Juli, während des EU-Ratsvorsitzes, könnte Österreich aber auf einen Abbau der Spannungen zwischen Russland und der EU hinwirken.

In Moskau wird auch wohlwollend vermerkt, dass Österreich kein NATO-Mitglied ist und zuletzt im Widerspruch zu den meisten EU-Staaten in der Giftaffäre um den russischen Doppelagenten Sergej Skripal keine russischen Diplomaten ausgewiesen hat. Strache will auch entgegen anderer EU-Kollegen Mitte Juni an der Eröffnung der Fußball-WM in Russland teilnehmen.

Künstlerischer Austausch

Aber auch die Kunst spielt eine Rolle: Der russische Präsident eröffnet gemeinsam mit Van der Bellen die Ausstellung "Werke aus der Eremitage und dem Kunsthistorischen Museum". Gezeigt werden gemeinsam bis 2. September 14 Meisterwerke, im Herbst wird die Ausstellung in das Staatliche Eremitage Museum St. Petersburg übersiedeln. Sponsoren der Schau sind die OMV und der russische Staatskonzern Gazprom. (bock)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema