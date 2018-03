Puigdemonts Verzicht löst Katalonien-Krise nicht

BARCELONA. Madrid lehnt auch den Alternativkandidaten ab.

Puigdemont verzichtet nur vorläufig. Bild: Reuters

Im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hat auch der Verzicht von Separatisten-Chef Carles Puigdemont auf das Amt des Regionalpräsidenten keine Lösung gebracht.

Denn die Zentralregierung in Madrid lehnte auch den von Puigdemont vorgeschlagenen Ersatzkandidaten Jordi Sánchez ab. Der einstige Chef der separatistischen Bürgerbewegung ANC sitzt seit Wochen in U-Haft und kann ebenso wenig wie Puigdemont im Parlament erscheinen, um vereidigt zu werden. Die spanische Justiz wirft ihm "umstürzlerisches Verhalten" im Zusammenhang mit dem Streben nach Unabhängigkeit vor.

Damit verlängert sich die politische Blockade Kataloniens. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Zumal auch Puigdemont nur vorläufig auf sein politisches Amt verzichten will und im Hintergrund von seinem Exil in Belgien weiter die Fäden zieht. "Wir werden nie aufgeben, wir werden nie abtreten", teilte er gestern mit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema