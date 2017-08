Private Retter setzen Missionen im Mittelmeer aus

ROM. Wegen Sicherheitsrisiken im Mittelmeer vor Libyen unterbrechen private Hilfsorganisationen ihre Missionen zur Rettung von Migranten.

Nach der Ankündigung von "Ärzte ohne Grenzen" am Samstag zog die deutsche Organisation "Sea Eye" gestern nach. "Grund ist die veränderte Sicherheitslage im Mittelmeer", teilte die Regensburger Gruppe mit.

Ärzte ohne Grenzen hatte zuvor erklärt, von der zentralen Seenotrettungsleitstelle in Rom eine konkrete Warnung erhalten zu haben. "Für nichtstaatliche Organisationen wird das Klima auf dem Mittelmeer immer feindseliger. Das wird eine Lücke in die Such- und Rettungskapazitäten reißen und Menschenleben fordern", twitterte Ärzte ohne Grenzen.

Wie Sea Eye bezog sich die Organisation auf Berichte, wonach libysche Behörden ihre Hoheitsgewässer um eine eigene Such- und Rettungszone ausweiten wollen und diese Ankündigung mit einer expliziten Drohung gegen die humanitären Schiffe verknüpften.

Deutlicher Rückgang in Italien

Seit Anfang August unterstützt Italiens Marine die libysche Küstenwache technisch und logistisch. Die Regierung in Rom erhofft sich davon, dass weniger Migranten nach Italien kommen. Und die Zahlen sprechen dafür: In den ersten zwei Augustwochen kamen erst 1700 Menschen in Italien an. Im Juli waren es 11.459, im Juni noch 23.526 gewesen.

