Pressestimmen zum Gipfel zwischen Trump und Kim

Internationale Zeitungen schreiben zum anvisierten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaben Kim Jong-un:

Donald Trump und Kim Jong Un Bild: (AFP)

"Neue Zürcher Zeitung":

"Das klügere - und mit gutem Grund sonst auch übliche - Vorgehen wäre gewesen, zunächst in Vorverhandlungen auf der Stufe von diplomatischen Experten herauszufinden, ob Kims Angebot ernst gemeint ist und was Pjöngjang im Tausch gegen nukleare Abrüstung einfordert. Stattdessen potenziert Trump den Fehler mancher seiner Vorgänger, die dem totalitären Regime einen allzu grossen Vertrauensvorschuss gewährten. Die Erfahrung mit drei Generationen der Kim-Diktatur hat überdeutlich gezeigt, dass Pjöngjang zwar immer wieder Bereitschaft zu einer Denuklearisierung vorgaukelt, in Wirklichkeit aber jede Gelegenheit nutzt, um die Gegenseite zu hintergehen und auf Zeit zu spielen."

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Nordkoreas Ziel war es immer, direkt, auf Augenhöhe und ausschließlich mit den USA zu verhandeln. Washington war stets klug beraten, diesen Einbindungsversuch abzuwehren und China, Südkorea, Russland und Japan mit ins Boot zu nehmen. Welche Sicherheit hat Trump nun, dass er nicht düpiert wird in Gesprächen? Welche Aufwertung verschafft er einem Regime, für das bereits ein Handschlag mit Trump ein unbezahlbarer Triumph ist? Was soll der Kern eines Deals sein? Kann Kim überhaupt eine Gegenleistung für den Abbau seines Nukleararsenals verlangen außer der Aufhebung von Sanktionen?"

"Frankfurter Rundschau":

"Ein Treffen mit Kim Jong Un ist für einen demokratischen Politiker riskant. Erst laufen Fotos vom Handschlag mit einem Diktator, der sogar Familienmitglieder für seinen Machterhalt ermorden lässt. Dann kommt ein Friedensvertrag voller fauler Kompromisse zustande. Diesen wird Kim am Ende vermutlich brechen, so wie er und sein Vater immer wieder Abrüstungsvereinbarungen gebrochen haben. Das ist für Trump vermutlich viel zu langfristig gedacht. Er ist entschlossen, das Ergebnis des Treffens als Erfolg zu feiern: Trump, der Macher, erzielt da einen Durchbruch, wo alle anderen gescheitert sind. Der wahre Gewinner ist jedoch Kim. Er wird gestärkt aus den Verhandlungen hervorgehen."

"Stuttgarter Zeitung":

"Weder Trump noch Kim sind besonders verlässliche Politiker. Beide sind bekannt dafür, sich über Regeln und Absprachen hinwegzusetzen. Das Risiko des geplanten Gipfels liegt deshalb darin, dass bei einem Scheitern der Begegnung eine atomare Auseinandersetzung droht. Ein Erfolg wäre es deshalb schon, wenn der Gipfel den Beginn detaillierter inhaltlicher Verhandlungen markierte."

"Neue Osnabrücker Zeitung":

"Nach allerlei Kriegsrhetorik ist der US-Präsident bereit, Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zu treffen und über den Atomkonflikt zu reden. Jüngst noch verspottete der Amerikaner Kim als 'kleinen Raketenmann' und rühmte sich des größeren Atomknopfs. Jetzt sind Feuer und Zorn abgesagt. Dass die Sanktionen und Drohgebärden Nordkorea an den Verhandlungstisch gezwungen haben, ist eine Lesart. Die andere ist, dass der stalinistisch regierende Diktator Kim die Welt dazu gezwungen hat und enorm aufgewertet wird. Der Haken an der Sache ist, dass bei den Gesprächen nicht viel herauskommen kann. Kim wird niemals auf seine Atomwaffen verzichten, weil sie seine politische Lebensversicherung sind."

