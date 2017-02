Pressestimmen zu Donald Trumps Politik

Internationale Pressestimmen zur Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump:

"Guardian" (London):

"Es besteht die große Sorge, dass Trumps Possen den Zusammenbruch des Respekts für etablierte Institutionen vorantreiben. Die Medien sind angegriffen worden. Jetzt sind es die Gerichte. Wollen die Vereinigten Staaten nun von "fake news" (gefälschten Nachrichten) zu "fake evidence" (gefälschten Beweisen) übergehen? Für eine Nation, die auf Eigentumsrechten und einklagbaren Verträgen aufgebaut wurde, erscheint Trumps Politik wie die Aufforderung, eine Granate mit abgezogener Sicherung zu halten. Man muss sich zudem klar machen, wie weit Trump bereit sein könnte, die USA zu spalten, um die Aufmerksamkeit von seinem politischen Versagen abzulenken und wie gefährlich der Unmut ist, den er dabei entfacht. (...) An jedem einzelnen Tag, den er im Amt ist, vergrößert Trump die Spaltung - zwischen Weißen und Schwarzen, Männern und Frauen, Jungen und Alten, Militär und Politik, Justiz und Exekutive. Das Gefühl der Furcht ist real - und es wird Amerika nicht wieder großartig machen."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Das Urteil von (Bundesrichter) James Robart war ein schwerer Schlag für die Trump-Regierung. Die Niederlage vor Gericht zeigt, wie riskant die Strategie des Weißen Hauses ist, mit ideologisch motivierten Erlassen zu regieren, die vor der Veröffentlichung nicht juristisch wasserdicht gemacht wurden. Und sie zeigt, dass der Präsident keineswegs ungebremst seine politische Linie durchsetzen kann. (...)

Der Rechtsstreit ist allerdings noch längst nicht beendet. Sobald das Bundesberufungsgericht in San Francisco geurteilt hat, dürfte die unterlegene Partei vor das Verfassungsgericht ziehen. Trump hat zu viel politisches Kapital in das Einreiseverbot investiert, um nachzugeben; für seine Gegner im linken Lager ist es hingegen die bisher beste Gelegenheit, Trump eine wirklich schmerzhafte Schlappe zu bereiten."

"De Tijd" (Brüssel):

"Es ist eine Sache, als Exekutive nicht mit der Entscheidung eines Richters einer Meinung zu sein. Diese Auffassung ist legitim, ist die Regierung doch oft selbst Partei in einem Rechtsstreit. Es ist jedoch etwas ganz anderes, nahezulegen, dass ein Richter seines Amtes nicht würdig ist, nur weil einem sein Urteil nicht gefällt. Das macht die Hauptaufgabe der Justiz - zivilisierte Lösungen für Konflikte zu finden - besonders schwierig. Und es lässt vermuten, dass dieser Präsident die Grenzen seines Mandats nicht akzeptieren will. (...)

Es gibt gute Gründe zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten auch während dieser Präsidentschaft mit schweren Erschütterungen fertig werden müssen, wie in der Vergangenheit mit den Anschlägen vom 11. September 2001 oder der Bankenkrise. Wenn die Eigensinnigkeit des Präsidenten bereits unter den jetzigen Umständen derartige Probleme bereitet, was haben wir dann erst in wirklichen Notsituationen von ihm zu erwarten?"

"El Pais" (Madrid):

"Wenn die Amtsübernahme Trumps - mit seinem protektionistischen Druck auf die Wirtschaft, seinen unilateralen Entscheidungen bezüglich des Militärs und seiner Isolation in puncto Diplomatie - eine existenzielle Bedrohung für Europa darstellt, dann deshalb, weil die Europäer es immer als sicher angesehen haben, dass Amerika auf ihrer Seite ist und ihnen in jeder Situation zur Hilfe eilt. Daher sollte der tosende Amtsbeginn Trumps ein Weckruf für Europa sein und den Kontinent aus seinem Schlummer wecken, um endlich politisch, wirtschaftlich und sicherheitstechnisch Reife zu beweisen. Europa hat jetzt nicht nur die Chance, sondern die unausweichliche Pflicht, sich selbst nicht nur innen, sondern auch nach außen zu stärken."

"Sega" (Sofia):

"Die USA entschieden sich für Deregulierung und Wachstum. Um seine Konkurrenz-Stellung zu erhalten, sollte Europa keine Zeit verlieren und dieselbe Richtung einschlagen: Rückkehr zur Normalität, zur Risiko-Marktkonkurrenz statt der teuren Restriktionen und der allmächtigen, zerstörenden Bürokratie. Acht Jahre Sparpolitik und Depression sind genug - die Begrenzungen und Regulierungen brachten die erhoffte Wirkung nicht. Die finanziellen Risiken und angehäuften Verluste wurden nicht weniger, die Last der Staatsschulden vergrößerte sich statt zu schrumpfen. Es ist Zeit, dass in Europa die Ideologen der Sparpolitik vertrieben und verboten werden - so wie man es in den USA mit ihren Kollegen Barney Frank und Chris Dodd machen wird."

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Von Mitteleuropa aus müssen wir mit Beunruhigung auf die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Awdijiwka blicken. Wenn es ähnlich ausgeht wie bei der Ortschaft Debalzewe und die russische Aggression wieder keine Reaktion der Weltgemeinschaft hervorruft - zum Beispiel in Form von Waffenlieferungen an die Ukraine - dann wird das, was unter US-Präsident Barack Obama begonnen hat, unter Donald Trump zu einem bitteren Ende geführt: Die USA überlassen unseren Teil der Welt offensichtlich auf Gnade und Ungnade den russischen Ambitionen. Man muss nachdrücklich fragen: Sind unsere Politiker fähig, andere Probleme dieser Gefahr unterzuordnen und mit Polen, den baltischen Staaten und anderen Ländern ein regionales Verteidigungsbündnis zu schaffen? Denkt überhaupt jemand darüber nach, was geschieht, wenn der Nordatlantikpakt tatsächlich auseinanderfällt?"

