Präsidentschaftskandidatin Le Pen greift Fillon an

PARIS. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat den wegen der Job-Affäre unter Druck geratenen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon angegriffen.

Marine Le Pen Bild: Reuters

Der Spitzenkandidat der Konservativen habe sich zwar für die Beschäftigung seiner Frau und seiner beiden Kinder entschuldigt, doch gleichzeitig erklärt, alles sei legal gewesen. "Ich kann mir keinen Reim darauf machen, was Francois Fillon macht und sagt", sagte die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) am Dienstag dem Sender LCI. Fillon (62) hatte am Montag eingeräumt, die Anstellung von Familienmitgliedern als parlamentarische Mitarbeiter sei ein Fehler gewesen. Er versicherte gleichzeitig, den Präsidentenwahlkampf fortzusetzen.

Favoritin

Die europafeindliche Le Pen gilt in Meinungsumfragen mit einem Stimmenanteil von mindestens 25 Prozent als Favoritin für die erste Runde der Präsidentenwahl im April. Im entscheidenden Duell im Mai werden allerdings dem früheren Wirtschaftsminister Emmanuel Macron größte Chancen eingeräumt, die 48-jährige FN-Chefin zu schlagen. Ihm werden in der Stichwahl rund zwei Drittel der Stimmen zugetraut. Fillon, der in der Job-Affäre Sympathiewerte verlor, dürfte nach diesem Szenario bereits in der ersten Runde ausscheiden.

