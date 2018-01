Polens Regierungschef entlässt Außen- und Verteidigungsminister

Irgendwie gefiele mir das Ganze EU - Kasperltheater ja, wenns nicht leider wahr wäre : ein Drittel der Mitgliedsstaaten sind Abhauser oder Diebe, der polnische Staat tritt alles in den Dreck, was eigentlich auf die Fahnen der Union geheftet wäre, Merkels Bande unterdrückt die Meinungsfreiheit und behindert den Rechtsstaat, aber ein geisteskranker Italiener darf ungestraft gegen die rechtmäßige österreichische Regierung stänkern und zum Boykott gegen uns aufrufen.

Und diese ( Menschen ) zweifeln an Trumps Geisteszustand ? Jeder EU- Bürger, der diesen Ganoven hier die Stange hält, macht sich am Untergang der bisherigen Kulturlandschaft Mitteleuropa mitschuldig ,