Polen warnt die EU "vor einem Fehler", Juncker fürchtet eine neue Spaltung

Der Streit um die Flüchtlingsquoten dominierte auch den EU-Sondergipfel.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde bei seinem ersten EU-Gipfel freundlich empfangen. Bild: AFP

Die Flüchtlingsquoten lassen die EU-Staats- und Regierungschefs nicht mehr los. Auch beim Treffen am Freitag in Brüssel – zu 27, ohne die britische Premierministerin Theresa May –, bei dem es erstmals um die EU-Finanzierung im nächsten Jahrzehnt gehen sollte, spielte das derzeit kontroversiellste Thema der EU hinein.

Etliche Länder reagierten verschnupft auf die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Verteilung von EU-Mitteln künftig an die Aufnahme von Flüchtlingen und die Einhaltung europäischer Werte zu knüpfen. Luxemburgs Premier Xavier Bettel meinte etwa kritisch: "Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gerade noch rechtzeitig von einer Grippe genesen erstmals bei einem EU-Gipfel dabei war, gab sich zurückhaltend. Bedingungen für EU-Hilfen könne er "grundsätzlich nachvollziehen". "Ich würde nur bitten, da nicht nur ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren."

Harte Reaktion aus Polen

Härter hatte zuvor Polens Europaminister Konrad Szymanski reagiert: "Wer immer ein solches Manöver plant, dem kann ich nur sagen: Das wäre ein Fehler", sagte er. Polen ist gemeinsam mit Ungarn und Tschechien eines jener Länder, die eine verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen strikt ablehnen. Sie wären – als heute größte EU-Nettoempfänger – am stärksten von solchen Bedingungen betroffen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ging nicht auf Merkels Vorschlag ein, sondern forderte nur einen "gesunden, guten Kompromiss" für das nächste EU-Budget. Unterstützung für strengere Bedingungen kam vom dänischen Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen. "Als EU-Mitglied ist man volles Mitglied, mit Rechten und Pflichten".

Feilschen um das EU-Budget

Der Sondergipfel war der Auftakt zum großen Feilschen über den EU-Haushalt nach dem Austritt des wichtigen Nettozahlers Großbritannien. Damit fehlen im Budget zehn bis 14 Milliarden Euro bzw. zehn Prozent pro Jahr. Die 27 sind tief zerstritten, ob und wie diese Lücke ausgeglichen bzw. neue Aufgaben der EU wie Grenzschutz finanziert werden soll.

"Nettozahler leisten genug"

Während Länder wie Deutschland oder Italien bereits erklärt haben, sie wären zu einer moderaten Anhebung ihrer EU-Beiträge bereit, lehnen das Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland ab. "Denn die Nettozahler leisten jetzt schon einen sehr großen Beitrag", sagte Kurz, der von den EU-Chefs freundlich mit Schulterklopfen aufgenommen wurde. Österreich habe eine klare Position, sagte Kurz. Er wolle eine starke EU, aber auch, dass die EU sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehe. Wo es möglich sei, sollte die EU schlanker werden, um mehr Budget für wichtige Aufgaben wie Sicherheitspolitik zu haben. Wenn die EU durch den Brexit kleiner werde, müsse man sich die Frage stellen, wo man sparen könne.

"EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der die Verhandlungen über den Finanzrahmen 2021–2027 gern noch vor den EU-Wahlen 2019 durchpeitschen will, warnte vor einer neuen Spaltung der EU. Schon jetzt sei er "sehr besorgt, dass es diesen Graben zwischen Ost und West gibt". Das zweite Thema des Sondergipfels war die Verkleinerung des EU-Parlaments in Folge des Brexit und der Modus für die Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten. Die EU-Chefs legten sich nicht auf eine automatische Wahl des Spitzenkandidaten mit den meisten Stimmen fest.

