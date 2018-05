Podemos-Chef übersteht Misstrauensvotum

Im Gegensatz zu AT und DE sind diese "jungen" Linken in Spanien kein Teil der politischen Elite und arbeiten gegen die korrupte etablierte Politik mitsamt deren Machtpolitik und Netzwerken.



Der legendäre Ausruf "Sie repräsentieren uns nicht" brachte erste Erfolge in verschiedene Bevölkerungsgruppen gegen die etablierte Politik.



Wie weit links die Podemos Bewegung inhaltlich tatsächlich steht, ist schwer zu beurteilen. Eindeutig linke Eigenschaften sieht man jedoch in der Unfähigkeit zum Konsens und dem Unvermögen, Lösungen für interne Streitigkeiten zu finden. Sture Denkhaltungen verhindern aktuell größere Erfolge.



----



Bei uns funktioniert der Kampf der Linken gegen das Establishment ohnehin nicht, weil die Linken von der SPÖ bis hin zu den Grünen ihr eigenes mächtiges Machtnetzwerk haben und lange selbst zum politischen Establishment gehören.



Die fast aussichtslose Rolle gegen das Establishment übernahmen NEOS, Team Stronach (+) etc.