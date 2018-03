Papst: Mafiosi gehören nicht zum Christentum

ROM. Kurz vor dem christlichen Osterfest hat Papst Franziskus die Zugehörigkeit zur Mafia als unvereinbar mit dem Christentum bezeichnet.

In seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom warnte er gestern vor "angeblichen Christen", die korrupt seien, aber vorgäben, ehrenwerte Menschen zu sein. Die sogenannten christlichen Mafiosi etwa hätten nichts Christliches an sich, sagte er in seiner bisher schärfsten Kritik an Korruption und organisiertem Verbrechen seines Pontifikats. "Die nennen sich Christen, aber sie tragen den Tod im Herzen und bringen anderen den Tod." Mit seiner Ansprache spielte Franziskus darauf an, dass vor allem in Süditalien bekannte Mafiagruppen demonstrativ Religiosität zur Schau stellen.

