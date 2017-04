PKK bekannte sich zu Anschlag in Diyarbakir

DIYARBAKIR. Am Dienstag waren die türkischen Behörden noch von einem Unfall ausgegangen.

Gestern waren die Ermittler noch davon ausgegangen, dass es bei einer Reparatur eines Polizeifahrzeuges zur Detonation im Stadtzentrum gekommen sei. Bild: SERTAC KAYAR (Reuters)

Einen Tag nach der schweren Explosion mit drei Toten auf dem Gelände der Polizei im südosttürkischen Diyarbakir gaben die Behörden bekannt, dass es sich doch nicht von einem Unfall, sondern einem Anschlag handelt. Dies gab der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Mittwoch bekannt. Damit revidierte er seine Aussage vom Vortag, wonach die schwere Detonation durch die Reparatur eines Polizeifahrzeugs ausgelöst worden sei.

Attentat richtet sich gegen "faschistisches Erdogan-System"

Mittlerweile hat sich die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zum Anschlag auf die Polizei mit drei Todesopfern im südosttürkischen Diyarbakir bekannt. Das Attentat habe sich gegen das "faschistische System" gerichtet, das die AKP-Regierung und die ultranationalistische Oppositionspartei MHP mit dem Referendum über ein Präsidialsystem legalisieren wolle, erklärte die PKK in einer Online-Mitteilung.

Demnach will die PKK zudem gegen die "Isolation, Unterdrückung und Folter" in türkischen Gefängnissen protestieren. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.

Drei Menschen starben bei dem Anschlag

Auf dem Gelände der Sondereinsatzpolizei in Diyarbakir war es am Dienstag in der Früh zu einer schweren Explosion gekommen. Drei Menschen wurden getötet, unter ihnen ein Polizist. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt.

Das Gouverneursamt teilte mit, die Bombe sei mit einem Zeitzünder versehen gewesen und durch einen 30 Meter langen Tunnel unter dem Gelände platziert worden. Fünf Verdächtige seien im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden. Die PKK erklärte, sie habe den Sprengstoff "unterirdisch" platziert.

Eine Waffenruhe zwischen türkischer Regierung und PKK scheiterte im Juli 2015. Seitdem eskaliert der Konflikt erneut.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema