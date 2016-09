Orban warnt Ungarn vor "Ja" zu EU-Quoten

BUDAPEST. Wenige Tage vor einem Referendum über die EU-Flüchtlingsquote hat der ungarische Premier Viktor Orban am Dienstag Stimmung für deren Ablehnung im Staatsfernsehen M1 gemacht.

Bild: afp

Wenn die ungarische Regierung zulasse, dass Brüssel "den Ungarn unkontrollierte Migration aufzwingt", werde sich das Land verändern, drohte Orban nach Angaben der Nachrichtenagentur MTI.

"Wir werden ihnen nicht erlauben, dass sie uns das Recht wegnehmen (...) darüber zu entscheiden, mit wem wir in Ungarn zusammenleben wollen und mit wem wir nicht zusammenleben wollen", sagte der ungarische Premier in einem Interview. Ähnlich hatte sich Orban auch schon am Wochenende am Rande der Flüchtlingskonferenz der Staaten entlang der Balkanroute in Wien geäußert.

Orban lässt die ungarische Bevölkerung am Sonntag über folgende Frage abstimmen: "Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des (ungarischen) Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nichtungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?"

Die möglichen rechtlichen Folgen, sollten die Ungarn mit "Nein" stimmen, sind freilich mehr als unklar. Die Flüchtlingsquoten - die aktuell ohnehin nicht umgesetzt werden - wurden vom EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs mit qualifizierter Mehrheit angenommen. Die EU-Verträge sehen in diesem Fall keine Zustimmung der nationalen, sondern lediglich des EU-Parlaments vor. Ungarn wiederum hat die EU-Verträge mit seinem EU-Beitritt als geltendes Recht akzeptiert.

1 Kommentar (605) · 27.09.2016 17:20 Uhr von joe216· 27.09.2016 17:20 Uhr Der antidemokratische Dodel soll lieber seine Spezis á la Zsolt Bayer vor der nächsten dämlichen Wortspende warnen.



Aber dafür gibts ja Orden in Ungarn - und bald auch bei uns...

