Olympischer Frieden im Korea-Konflikt

Die Atmosphäre der ersten Gespräche seit zwei Jahren war betont freundlich. (rts) Bild: APA/AFP/Dong-A Ilbo/-

SEOUL. Es war nur ein erstes Treffen, aber Süd- und Nordkorea wollen darauf aufbauen: Die beiden Nachbarländer vereinbarten gestern regelmäßige Gespräche.

"Wir wollen die aktuellen militärischen Spannungen entschärfen", verkündeten Süd- und Nordkorea nach ihrem ersten Treffen seit zwei Jahren. Nordkorea kündigte bei den Gesprächen seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang an. Nordkorea bot an, eine Delegation aus Athleten, Fans, Künstlern, Zuschauern, einem Taekwondo-Team und Journalisten zu entsenden.

Südkorea erwägt darüber hinaus in Absprache mit der UNO eine zeitweise Aussetzung von Sanktionen gegen den Norden. Außerdem vereinbarten beide Staaten, dass es zum Neujahrsfest im Februar eine weitere Zusammenführung von Familien geben solle, die durch den Koreakrieg getrennt wurden.

Bereits heute soll die Kommunikation über eine vor knapp zwei Jahren abgeschaltete militärische Krisen-Telefonleitung wieder aufgenommen werden. Nordkorea habe die Wartungsmaßnahmen an der direkten Telefonverbindung abgeschlossen, teilte die südkoreanische Regierung mit.

"Kostbares Neujahrsgeschenk"

Die Atmosphäre der Gespräche im Grenzort Panmunjom, wo 1953 das Ende des Koreakrieges mit einem Waffenstillstandsabkommen besiegelt wurde, war freundlich. Nordkoreas Delegationsleiter Ri Son-gwon sagte: "Lassen Sie uns den Menschen ein kostbares Neujahrsgeschenk machen."

Russland und China begrüßten die Wiederaufnahme der Gespräche. "Das ist genau solch ein Dialog, von dem wir immer gesagt haben, dass er notwendig sei", hieß es aus Moskau.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema