das Amiland und Deutschland werden sich darüber sehr freuen, sie dürfen Waffen weiterliefern wie bisher!



Aber der Kim hat gewonnen, denn er ist in Besitz einer A-Bombe und hat den "roten Knopf" immer in Reichweite am Schreibtisch.



Daher ergeht es ihm nicht so wie den Gaddafi und Hussein, er darf weiterleben und weiter sein Land regieren und drangsalieren, ohne angeschlachtet zu werden!



Der HF hat das vorausgesehen, darum ist er immer noch Mitglied der österreichisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft!



"Nordkorea-Gesellschaft:

Roter Präsidentschaftskandidat Heinz Fischer der Unwahrheit überführt"



https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100420_OTS0242/nordkorea-gesellschaft-roter-praesidentschaftskandidat-heinz-fischer-der-unwahrheit-ueberfuehrt