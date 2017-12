Nordkorea bezeichnet neue UNO-Sanktionen als "Kriegsakt"

Warum nicht?



Die USA, ISRAEL und andere erpressen die UNO und missachten Sanktionen seit Jahrzehnten ohne jegliche Konsequenzen.



Wo liegt der Unterschied?



Die USA führen völkerrechtswidrige Kriege ISRAEL fliegt regelmässige Kriegseinsätze in den Nachbarstaaten.

Konsequenzen??? KEINE, warum?? Was macht die sogenannte Weltgemeinschaft??

Sie labbern in der Generalversammlung herum doch die hat nicht einmal Empfehlungscharakter.

Es sind nur die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats welche bestimmen was zu passieren hat.

Das gesamte Konstrukt hat keinerlei von den Völkern legitimierte Vertreter.

Der Völkerbund die Vorläuferorganisation hat versagt die UNO ebenso seit Beginn.

Wenn die mächtigen Militärblöcke glauben mit Sanktionen wird Frieden ermöglicht dann handeln die im Eigeninterresse der militärischen Wirtschaft.

Herr Obama hatte einen kurzen Lichtblick Kuba betreffend und wurde prompt in die Schranken gewiesen Herr Trump hat die Blockadepolitik wieder ausgeweitet.