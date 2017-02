Neue US-Führung überrascht: Russland-Sanktionen sollen bleiben

WASHINGTON/MOSKAU. Entgegen bisherigen Ankündigungen geht Amerika auf Konfrontation mit Moskau:

Die US-Führung kritisiert das aggressive Verhalten Moskaus in der Ukraine. Bild: rEUTERS

Schlägt Donald Trump gegenüber Moskau eine Kehrtwende ein? Oder weiß der neue US-Präsident selbst noch nicht, wie sich das russisch-amerikanische Verhältnis entwickeln soll? Oder ist es bloß Trumps Administration, die eigenmächtig Politik macht. Entgegen bisheriger Aussagen geht die neue US-Führung nun offenbar auf Konfrontation mit Russland und verurteilt das "aggressive Verhalten" Russlands im Ukraine-Konflikt.

Die überraschenden Aussagen kamen von Amerikas neuer UNO-Botschafterin, Nikki Haley: Bei ihrer ersten Sitzung im Sicherheitsrat in New York kritisierte sie Russland für dessen Einmischung im Osten der Ukraine und schlug dabei ähnliche Töne an wie einst ihre Vorgängerin Samantha Power unter Präsident Obama. Haley stellte auch klar, dass Russland die annektierte Halbinsel Krim zurück an die Ukraine geben müsse, bevor Sanktionen aufgehoben werden könnten. Das Interesse Washingtons an besseren Beziehungen zu Moskau erwähnte sie nur am Rand. Hingegen betonte sie, die Lage in der Ukraine erfordere eine "klare und starke Verurteilung russischer Handlungen".

Widerspruch zu Trump

Die Bedingungen des 2015 vereinbarten Friedensplans von Minsk müssten voll umgesetzt werden, fuhr Haley fort. Die USA unterstützten weiterhin das Abkommen, das auch die Vorgänger-Regierung unter Präsident Obama unterstützt hatte. Unter Obama hatten die Amerikaner der Ukraine unter anderem mit Hilfsgütern, Kreditgarantien und der Ausbildung ukrainischer Soldaten für den Kampf gegen prorussische Separatisten im Donbass geholfen.

Haleys Worte stehen im klaren Widerspruch zu Trumps Ankündigungen, sich um eine Annäherung an Moskau bemühen zu wollen. Trump erwog bislang eigentlich eine Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen gegen Moskau. Auch sein Außenminister Rex Tillerson hat dank seiner bisherigen Rolle als Chef des weltgrößten Ölkonzerns ExxonMobil enge Verbindungen nach Russland und versteht sich persönlich gut mit Präsident Wladimir Putin.

Verwirrend war die neue Kampfansage an Russland auch aus einem anderen Grund: Nur Stunden zuvor hatte das US-Schatzamt noch von Obama auferlegte Sanktionen gegen Russland leicht gelockert. Ausgerechnet mit Russlands berüchtigtem Inlandsgeheimdienst FSB dürfen US-Unternehmen ab sofort wieder verhandeln. Allerdings begrenzt auf Lizenzen und Zertifikate, die einen Wert von 5000 Dollar im Jahr nicht überschreiten dürfen. Trotzdem ein klares Zeichen, werfen doch viele Beobachter dem FSB vor, mit Geheimdienstaktionen zugunsten Trumps in den US-amerikanischen Wahlkampf eingegriffen zu haben.

Welche konkreten Ziele die Administration Trump im Verhältnis zu Russland konkret verfolgt, bleibt somit schleierhaft. Eine mögliche Interpretation ist, dass Trump darauf zählt, den Kreml so lange wie möglich über die eigene Haltung im Unklaren zu lassen, um so für Verwirrung zu sorgen. Allerdings erweckt das Weiße Haus auch den Eindruck einer gewissen Inkompetenz.

Die Ukraine zeigte sich jedenfalls erleichtert über die Signale aus Washington: Der ukrainische UN-Botschafter Wolodymyr Jeltschenko lobte das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten unter der neuen Trump-Regierung. Eine veränderte Haltung Amerikas gegenüber der Ukraine sei nicht sichtbar, sagte er. Die Kämpfe in der Ostukraine hatten sich zuletzt massiv verschärft. Bei den tagelangen Gefechten zwischen ukrainischen Soldaten und prorussischen Rebellen wurden mehr als 20 Menschen getötet.

Neue Sanktionen gegen Iran

Als Reaktion auf den jüngsten Raketentest durch den Iran hat die US-Führung unterdessen neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das teilte das Finanzministerium mit. Davon seien 13 Personen und zwölf Einrichtungen oder Unternehmen betroffen. Einige der Einrichtungen hätten ihren Sitz im Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder China. Trump warnte per Twitter: "Iran spielt mit dem Feuer." (hei)

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (103) · 04.02.2017 01:22 Uhr von yael· 04.02.2017 01:22 Uhr Amerikanisches Oberlehrergehabe ohne erworbene Qualifikation.

Putin ist dem Trump mental überlegen, der kann planmäßiger vorgehnen und hat sein Land trotz Sanktionen im Griff.

DenTrump quälen seine eigenen Leute. Schwache Performance Amerikas. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema