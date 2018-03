Neue Köpfe für die großen Probleme Chinas

PEKING. Vor allem in der Wirtschafts- und Außenpolitik stellt Peking seine Regierung neu auf.

Chinas Regierung steht vor großen Herausforderungen: der Handelsstreit mit den USA, Risiken im Finanzsystem und hohe Verschuldung der Unternehmen. Eine neue Regierung soll die Probleme nun meistern. Vor allem in der Wirtschafts- und Außenpolitik stellt sich Chinas Regierung neu auf. Bei der Kabinettsumbildung stieg Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, zum Vizepremier für Wirtschaft und Finanzen auf. Entgegen ersten Erwartungen übernahm Liu He, der an der Harvard-Universität in den USA studiert hat, nicht zusätzlich die Zentralbank. Als Vizepremier für Wirtschaft und Finanzen trägt der 66-Jährige aber Verantwortung für die Politik der Notenbank.

Neuer Chef der Zentralbank wurde Yi Gang. Auch er wurde in den USA ausgebildet, spricht fließend Englisch und gilt als gut vernetzt in der internationalen Finanzszene. Yi Gang übernimmt einen der verantwortungsvollsten Posten Chinas. Es wird damit gerechnet, dass er die Politik seines Vorgängers grundsätzlich fortführt. Finanzminister wurde Liu Kun (61), früher Vizefinanzminister und zuletzt Vizevorsitzender des Finanzausschusses des Volkskongresses.

Wie in der Zentralbank setzt China auch in der Außenpolitik auf Kontinuität. Angesichts der angestrebten größeren Rolle Chinas auf der Weltbühne und der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump stellt sich das außenpolitische Team aber breiter auf. Der erfahrene Wang Yi bleibt an der Spitze des Außenministeriums und löst gleichzeitig den bisher für Außenpolitik zuständigen Staatsrat Yang Jiechi ab, der in dieser Position bisher über ihm stand. Der 67-jährige USA-Kenner und frühere Außenminister Yang Jiechi ist aber als Mitglied im Politbüro weiter für Außenpolitik zuständig und leitet das Büro für auswärtige Beziehungen.

