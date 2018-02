Netanyahu droht dem Iran: "Rote Linien" überschritten

MÜNCHEN. Gegenseitige Vorwürfe prägten Sicherheitskonferenz in München.

Israels Premier Benjamin Netanyahu mit dem "Drohnen-Beweisstück" auf der Sicherheitskonferenz. Bild: AFP

Der Auftritt von Israels Premier Benjamin Netanyahu wird in die Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz eingehen. "Erkennen Sie das?", fragte er den zuhörenden iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif und hielt ein Stück Metall in die Höhe. Es handelte sich nach Netanyahus Darstellung um einen Teil einer iranischen Drohne, die über israelischem Gebiet abgefangen wurde. "Sie sollten es erkennen", fügte der Israeli an den Iraner gewandt hinzu: "Es ist Ihres."

Der Angesprochene ignorierte Netanyahus Attacke. Das Publikum verdiene keine solchen "cartoonähnlichen Vorführungen", lächelte Außenminister Zarif. Am Rande der Konferenz bestritten die Iraner erneut, Drohnen über israelisches Staatsgebiet geschickt zu haben. Zarif sei sehr gewandt und diplomatisch, hatte Netanyahu zuvor gepoltert: "Aber er lügt."

"Neue Sicherheitsarchitektur"

Zarif machte sich für eine "neue, frische Sicherheitsarchitektur" stark: "Was wir nicht wollen, ist ein Hegemon." Damit war Erzfeind Saudi-Arabien gemeint. Der saudische Außenminister Adel bin Ahmed al-Jubeir beschuldigte danach den Iran in seltener Einmütigkeit mit Israel, den Terrorismus in alle Welt zu exportieren.

Netanyahus Auftritt war so etwas wie ein Höhepunkt an gegenseitigen Vorwürfen, welche in diesem Jahr die 54. Münchner Sicherheitskonferenz prägten wie wohl keine der Vorgängerveranstaltungen. Getragen von einer bewusst pro-israelischen Politik der amerikanischen Trump-Administration verwendete Netanyahu fast seine ganze Redezeit dazu, den Iran als Reich des Bösen darzustellen.

Der Iran überschreite "rote Linien", sagte Netanyahu und drohte: "Wenn notwendig, werden wir auch gegen den Iran selbst tätig werden". Für Netanyahu stand damit außer Frage, dass das Regime in Teheran derzeit die größte Bedrohung für den Weltfrieden sei.

Der republikanische US-Senator Jim Risch war da anderer Ansicht. Es gebe "derzeit keinen gefährlicheren Ort" als die koreanische Halbinsel, sagte der Senator aus Idaho.

Jedenfalls war kaum jemand auf der Sicherheitskonferenz der Ansicht, dass die von Nordkorea ausgehende Nuklearbedrohung mit Pjöngjangs Friedensoffensive zu den Olympischen Spielen auch nur ein wenig entschärft wäre.

Ernüchterndes Fazit

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz zog gestern ein ernüchterndes Fazit der heurigen Diskussionen. Man habe gehört, was in der Welt falsch laufe, was die Gefahren seien und was man vermeiden wolle, sagte Wolfgang Ischinger zum Abschluss der Konferenz. Aber man habe nicht genug zu konkreten Schritten gehört, die eine Verbesserung der düsteren Perspektiven herbeiführen könnten.

