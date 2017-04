Nerven liegen blank – AKP geht mit aller Härte und Brutalität vor

Vergangenen Donnerstag wurden im Istanbuler Justizpalast Rechtsanwälte, welche für ihre eingesperrten Kollegen eine Mahnwache abgehalten hatten, mit großer Brutalität von Sondereinsatzkräften der Polizei verhaftet.

Efgfani Dönmez kommentiert die Lage in der Türkei Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ihr vergehen ist, dass sie sich für die verhafteten Rechtsanwaltskollegen der Zeitung "Cumhurriyet" rechtsfreundlich eingesetzt haben. Die AKP geht kurz vor dem türkischen Referendum mit aller Härte und Brutalität gegen Andersdenkende vor.

Die Nerven dürften beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ziemlich blank liegen, da der Ausgang des Referendums im Interesse der AKP in keiner Weise gesichert ist. In den verschiedenen überfüllten Gefängnissen sind viele politische Gefangene in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Unter den bekannteren Häftlingen ist der Chef der Oppositionspartei HDP, Selaadtin Demirtas. Der bekannte Fußballer Deniz Naki hat zu Frieden und Freiheit in den sozialen Netzwerken aufgerufen und dafür ein Jahr und sechs Monate bedingte Haft, im Wiederholungsfall, ausgefasst. Seit 51 Tagen sind viele Gefangene in einen Hungerstreik getreten und protestieren damit gegen unmenschliche Haftbedingungen, willkürliche Massenfestnahmen sowie Repression gegen die Zivilbevölkerung.

Ihr Gesundheitszustand ist mittlerweile kritisch. Nach dem gescheiterten Militärputsch wurden 45.000 Menschen mit dem Vorwurf, sich am Umsturzversuch beteiligt zu haben und der Fetullah Gülen-Organisation anzugehören, festgenommen. Mehr als 5000 Oppositionelle wurden verhaftet. Die Verhaftungen insbesondere kurdischer Oppositioneller im Vorfeld des für den 16. April geplanten Verfassungsreferendums halten ununterbrochen an. Die Erklärung des Ausnahmezustandes sowie die daraufhin erlassenen Gesetzesdekrete führen zu Einschränkungen der vorhandenen gesetzlichen Rechte und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen.

Die Praxis der Isolation in den Gefängnissen, willkürliche Behandlung jeglicher Art, Folter und Misshandlungen, Gefangenenverlegungen, Verhinderung der medizinischen Behandlung sowie die Nichtentlassung von schwerkranken Gefangenen sind nur einige von vielen Problemen. Die AKP versucht die Opposition mit Notstandsdekreten und willkürlichen Verhaftungen unter Anwendung von physischer Gewalt einzuschüchtern. Parlamentarier, Bürgermeister, Akademiker und Journalisten werden verhaftet, kurdische Dörfer niedergebrannt, Häuser zerstört und Menschen werden vertrieben und niedergemetzelt.

Die Menschen in den Gefängnissen müssen oft um ihr Leben fürchten. Jeden Tag werden Gefangene, die von einer Haftanstalt in eine andere verlegt werden, nackt durchsucht und misshandelt. Die wenigen persönlichen Habseligkeiten werden in den Zellen konfisziert und die Briefe, die in kurdischer Sprache verfasst sind, werden nicht versendet – sie werden mit dem Stempel "unbekannte Sprache" versehen. Die türkischen und kurdischen Politiker müssen erkennen, wenn sie die Gräben nicht noch weiter vertiefen möchten, dass an einer politischen Lösung des jahrzehntelangen Konfliktes kein Weg vorbeiführt. Gegenwärtig zielt alles auf eine weitere Eskalation ab, da Erdogan angekündigt hat, nach dem Referendum die Stellungen der kurdischen PKK und YPG, welche von den USA militärische Unterstützung erhalten haben, anzugreifen.

Die gesamte Region droht im Chaos zu versinken, und die Türkei als NATO-Partner verstrickt sich immer mehr in einen lang andauernden Krieg innerhalb der Türkei und auch in Syrien. Die Rechnung wird, wie immer, die gescholtene Bevölkerung zu tragen haben.

Efgani Dönmez ist Mediator, Konfliktberater und Lektor.

