Nationalisten übernehmen Ruder auf Korsika

AJACCIO. Gut drei Wochen nach den Regionalwahlen auf Korsika übernehmen die Nationalisten das Ruder auf der zu Frankreich gehörenden Insel.

Jean Guy Talamoni Bild: (AFP)

Ihr Vertreter Jean-Guy Talamoni wurde am Dienstag an die Spitze der neuen Regionalversammlung in Ajaccio gewählt. Für ihn stimmten 40 der 63 Abgeordneten.

Talamoni gehört zu dem nationalistischen Bündnis Pe a Corsica (Für Korsika), das bei der Wahl am 10. Dezember gut 56 Prozent der Stimmen errungen hatte. Der Spitzenkandidat des Bündnisses, Gilles Simeoni, sollte noch am Dienstag zum Präsidenten des elfköpfigen Exekutivrats gewählt werden, der korsischen Regionalregierung.

Die Nationalisten streben eine größere Autonomie für die Heimatinsel des früheren französischen Kaisers Napoleon an. Anders als die Katalanen im Nachbarland Spanien wollen sie aber derzeit keine vollständige Loslösung von Frankreich, nicht zuletzt wegen der Abhängigkeit von staatlichen Geldern.

1 Kommentar jago (37366) 02.01.2018 17:48 Uhr Für diese öffentliche Verwirrung sind weltweit die Medien verantwortlich!



In einer Demokratie hat nicht die Regierung das Ruder (das Steuer, die Richtung) in der Hand sondern das Parlament, die Volksvertretung. Die Regierenden sind nur die Vorgesetzten der Verwalter, der Beamten, die dem Volk zu dienen haben. Antwort schreiben

