Nach massivem Datenmissbrauch sieht sich Facebook selbst als Opfer

WASHINGTON. Dramatischer Kurseinbruch: Aktionäre des Internetnetzwerks reichten Klage ein

Datenskandal: Dem weltgrößten Internetnetzwerk Facebook droht Ärger unter anderem durch die US-Verbraucherschutzbehörde. Bild: Reuters

Im Datenskandal um Cambridge Analytica steigt der Druck auf Facebook. Das soziale Netzwerk sieht sich selbst als Betrogenen. Man sei entsetzt darüber, "dass wir hintergangen wurden". Das Unternehmen werde alles tun, um seine Richtlinien durchzusetzen und die Informationen der Nutzer zu schützen.

Nach Bekanntwerden des Skandals gab der Kurs der Facebook-Aktie am Montag um sieben Prozent nach, was rund 35 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtete. Damit schnitt die Aktie so schlecht ab wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Aktionäre reichten daraufhin Klage ein. Facebook habe "sachlich falsche und irreführende Aussagen" zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift, die bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, wie mehrere US-Medien berichteten.

Ärger droht Facebook auch mit der US-Verbraucherschutzbehörde FTC, die nach Informationen der "Washington Post" eine offizielle Untersuchung eingeleitet hat. Stellt sie eine Verletzung der Datenschutzregeln fest, droht die Verhängung hoher Strafen.

Im Kern geht es bei den Ermittlungen um die Frage, ob das weltgrößte Internetnetzwerk der Datenanalysefirma Cambridge Analytica erlaubt hat, an Nutzerinformationen zu gelangen, obwohl dies gegen die Richtlinien verstoße. 2011 hatte Facebook mit der FTC eine Vereinbarung geschlossen und sich zur Einhaltung bestimmter Datenschutzregeln verpflichtet. Die FTC ermittelte damals wegen einer Änderung der Datenschutz-Regeln im Jahr 2009.

Durchsuchungsbefehl beantragt

Cambridge Analytica soll illegal an Daten von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern gekommen sein. Diese soll das Unternehmen – das US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf 2016 unterstützte – genutzt haben, um personalisierter Facebook-Werbung zu schalten und so Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Die britische Datenschutzbehörde nahm deswegen Ermittlungen gegen Cambridge Analytica auf. Sie beantragte einen Durchsuchungsbefehl für die Londoner Zentrale.

In einer Petition, die von der Mozilla-Stiftung gestartet wurde, beklagten Tausende Unterzeichner, dass die Daten ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung genutzt worden seien. "Dies war kein Datenleck, niemand hat sich bei Facebook eingehackt oder Passwörter gestohlen", heißt es in der Petition. "Der Grund war, dass Facebook-Apps nicht nur Zugang zu sensiblen Daten von Menschen gestattet hätten, die diese Programme nutzen – sondern auch zu den Daten von deren Freunden."

Erstmals äußerte sich auch der britische Wissenschaftler, der die Anwendung "This is Your Digital Life" entwickelt haben soll, die es Cambridge Analytica ermöglichte, die Facebook-Daten anzuzapfen. Er sei von Facebook und der Analysefirma zum "Sündenbock" gemacht worden, sagte Aleksandr Kogan. Er sei davon ausgegangen, etwas getan zu haben, das "wirklich normal" ist. Cambridge Analytica habe ihm versichert, dass alles den Bestimmungen entsprochen habe. Etwa 270.000 Menschen hatten die Anwendung laut Facebook runtergeladen, die dann sowohl auf ihre Daten als auch auf die ihrer Freunde Zugriff hatte.

Der Psycho-Krieg mit Facebook-Daten

Vordergründig geht es bei dem Skandal um Facebook um den Vorwurf des freihändigen Umgangs mit Millionen privater Nutzerdaten. Viel gravierender ist die politische Dimension, die durch die Enthüllungen rund um „Cambridge Analytica“ ins öffentliche Bewusstsein rückten. Einem Unternehmen, das dem rechten Milliardär Robert Mercer gehört und in dessen Aufsichtsrat Steven Bannon saß.

Als Kronzeuge trat ein Mann mit kurz geschorenem Pink gefärbten Haar in Erscheinung. Christopher Wylie (28) packte in Medien aus, wie er mit einem Psychologie-Professor der Cambridge-Universität in England dem von Donald Trump angeheuerten Unternehmen Zugang zu mehr als 50 Millionen Facebook-Profilen verschaffte.

„Ganz legal“, wie Wylie behauptet. Zusammen mit dem russisch-stämmigen Professor Aleksandr Kogan entwickelte er eine APP mit dem Namen „thisisyourdigitallife“. Der angebliche Persönlichkeitstest war ein Trick, auf Infos wie Wohnort und Likes von Nutzern zuzugreifen. Unerlaubt sammelte die APP noch weitere Daten über Facebook-Freunde und Kontakte.

Die gewonnenen Informationen nutzte „Cambridge Analytica“, Wähler-Psychogramme zu entwickeln. Wylie sagt, es sei wichtig zu verstehen, wie die Kombination aus Fake News und Algorithmen eine neue Qualität geschaffen habe. „Ich habe Steven Bannons Werkzeuge zur psychologischen Kriegsführung geliefert.“

Alexander Nix suspendiert

Bannon stellte schon 2014 die Verbindung zu Trumps erstem Wahlkampfmanager Corey Lewandowski her. Facebook erfuhr von dem Datenmissbrauch 2015. Warum die Firma nichts unternahm, die Datennutzung zu unterbinden, ist nun Gegenstand von Untersuchungen des US-Kongresses und des britischen Parlaments.

Die Ermittler in der Russland-Affäre interessieren sich auch für die Rolle des russisch-stämmigen Professors Kogan. Wie der Guardian berichtet, hatte dieser einen „Forschung-Auftrag“ der Uni St. Petersburg. Aufgeklärt werden muss auch, warum der Geschäftsführer von „Cambridge Analytica“, Alexander Nix, einen Monat nach Vertragsabschluss mit Team Trump Wikileaks-Gründer Julian Assange um Hilfe bei der Aufdeckung Hillary Clintons E-Mails bat. Nix wurde mittlerweile suspendiert.

Der Verdacht steht im Raum, es könnte eine enge Abstimmung zwischen Team Trump, der Mercer-Bannon-Firma „Cambridge Analytica“, Wikileaks und Russland gegeben haben.



