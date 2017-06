Nach Rechtsruck: Dreier-Koalition in Finnland vor dem Aus

HELSINKI. Die Rechtsaußen-Partei "Die Finnen" rückt mit dem neuen Parteichef Jussi Halla-aho, einem verurteilten Volksverhetzer, noch weiter nach rechts. Ministerpräsident Juha Sipilä von der liberalen Zentrumspartei will daher nun den Koalitionspakt aufkündigen. "Wir sehen keine Möglichkeit mehr, mit der Partei ,Die Finnen‘ zusammenzuarbeiten." Nun könnte es bald zu Neuwahlen kommen.

Jussi Halla-aho ist neuer Chef der Rechtsaußen-Partei „Die Finnen“. Mit ihm will aber Premier Juha Sipilä nicht zusammenarbeiten, daher steht die Koalition vor dem Aus. Bild: Reuters

Finnland feiert in diesem Jahr 100 Jahre Unabhängigkeit. Und just zum Jubiläum schlittert das skandinavische Land in eine ordentliche Regierungskrise. Denn am Sonntag wurde mit Jussi Halla-aho ein verurteilter Volksverhetzer zum neuen Chef der Partei „Die Finnen“ gekürt. Der EU-Feind, der freilich im EU-Parlament sitzt und seine Partei auch von dort führen will, kündigte an, dass „Die Finnen“ künftig „aggressiver“ auftreten müssten. Dieser Rechtsruck gefällt aber den Koalitionspartnern, der liberalen „Zentrumspartei“ von Regierungschef Juha Sipilä und der konservativen „Nationalen Sammlungspartei“, überhaupt nicht. Der Premier kündigte daher am Montag an, die Koalition mit „Die Finnen“ zu beenden.

Er sehe nun keine Möglichkeiten mehr, „die es uns erlauben würden, mit den Wahren Finnen unter der Führung von Halla-aho zusammenzuarbeiten, erklärte Sipilä am Montag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Chef der Nationalen Sammlungspartei, Petteri Orpo, äußerte sich ähnlich.

Halla-aho folgt dem als gemäßigter geltenden langjährigen Parteichef Timo Soini nach, der Finnlands Außenminister ist - und das auch bleiben will. Soini hatte die Partei 1995 gegründet und über 20 Jahre lang geführt und vor Kurzem angekündigt, nicht wieder für den Vorsitz zu kandidieren.

Verurteilter Volksverhetzer

Der neue, 46 Jahre alte Parteichef wurde 2012 höchstrichterlich wegen islamfeindlicher Äußerungen der Aufstachelung zum Rassenhass schuldig befunden, er hatte zuvor den Islam als „Pädophilen-Religion“ bezeichnet. Vor einigen Wochen forderte er die EU-Kommission auf, Hilfsorganisationen zu bestrafen, die sich um die Rettung von Migranten auf ihrer Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa kümmern. Und den Griechen empfahl er die Bildung eine Militärregierung, damit diese ihre Schuldenkrise in den Griff bekäme. Deren Panzer könnten bei Streiks und Demonstrationen aufräumen.

Gefahr für Reformpolitik

Die jüngste Krise kommt für Premier Sipilä zur Unzeit: Aufgrund der von ihm initiierten Arbeitsmarktreform ist das Land auf gutem Weg, die Rezession zu überwinden, die durch den Niedergang von gleich zwei überlebenswichtigen Industriezweigen ausgelöst worden war - Handy-Riese Nokia war in die Krise geschlittert, da der Trend zum Smartphone verschlafen worden war. Und die Papierindustrie war eingebrochen, da die Digitalisierung die Nachfrage nach Papier einbrechen hatte lassen.

Dank der schmerzhaften Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im äußersten Nordosten Europas erhöhten, ist die Arbeitslosigkeit im Sinken - und es gibt nach Jahren des Abschwungs wieder ein Wachstum zu verzeichnen. Aber: Der Erfolg ist noch nicht nachhaltig - und Regierungschef Sipilä befürchtet, dass „Die Finnen“ weitere Reformpläne durchkreuzen könnten. Dazu kommt, dass „Die Finnen“, die bei der Wahl 2015 noch 18 Prozent der Stimmen erreichten, nun in aktuellen Umfragen unter zehn Prozent gefallen sind.

