Nach Putschversuch in Türkei 32.000 Verdächtige in Haft

Dass Erdogan selbst geputscht hat, weiß hier wohl jeder. Aber warum nicht auch Europas Politiker Beweise für den Putsch sehen wollen ist mir ein Rätsel.

In der Putschnacht sind mir noch die Tweets bekannt, in denen die Militärs zuerst bejubelt wurden und dann alles geschönt, gelöscht und "umgedreht" wurde ... eine Diktatur also!!!